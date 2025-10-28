◆九州地区高校野球準々決勝 熊本工6―1日本ウェルネス（28日、SOKKEN）

熊本工は先発の堤大輔（2年）が2試合連続完投勝利を挙げ、打線も小刻みに得点を重ねて日本ウェルネス（沖縄）に逆転勝ち。4強入りを果たし、9年ぶりの選抜大会出場に大きく前進した。

堤は初回に3番の長山武蔵（同）に右越えの先制ソロを許したが、逆に「目が覚めた。内（の球を）きれいに持っていかれた」と振り返った。

打線が2回に同点とすると、堤も立ち直ってゼロを重ねた。2〜5回は走者を出しながらも、真っすぐを見せ球に攻める投球で要所を締めた。変化球の割合を増やし、打者のタイミングをずらした6〜8回は全て三者凡退。9回は1死から四球を許したが、最後は遊ゴロ併殺に打ち取った。

9回を3安打1失点の内容に、堤は「コースの出し入れを意識した。自分の投球ができた」と笑顔を見せた。この日の最速は136キロながら、田島圭介監督は「堤の粘り勝ち。緩いボールを効果的に（捕手の）中村（凌）が引き出してくれた」と語った。

背番号4でマウンドに上がる堤は、新チームでも二塁手と投手を兼任している。準決勝で有明に敗れた今夏の熊本大会は二塁手として出場したが、今秋はほぼ先発を任されている。

「二遊間を組んで甲子園に行きたかったけどかなわなかった。俺たちの分まで頼むぞ」―。元主将で遊撃手だった浦上雄宇さんからの手紙には記されていた。このメッセージに「ぐっときた」という堤は先輩の思いも背負って投げ抜いた。準決勝は長崎日大と対戦。「ここまできたら次の試合も投げて抑えたい」と気合を入れ直した。（浜口妙華）