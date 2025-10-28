¡ØÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¡Ùº£Ç¯ÅÙ¤Ç½ªÎ»¤òÈ¯É½¡¡¡Ø¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡Ù¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È·Ñ¾µ¤Î¿·¤¿¤Ê¾Þ¤òÁÏÀß
¡¡¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡ÈÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤¿¤¤ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡É¤òÁª½Ð¡¦É½¾´¤¹¤ë¡ØÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£»Ê²ñ¤Î»°Ã«¹¬´î¡¢ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤«¤éº£Ç¯ÅÙ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¹¤®¤ë⋯¡©±ð¤ä¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿»°Ã«¹¬´î¡õÍÆ¯Í³Èþ»Ò
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Î½ªÈ×¤ËÍÆ¯¤¬¡Ö26Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ±Ç²è¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ø¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡Ù¤ËÅý¹ç¤·¡¢Æ±¾Þ¤Ë¡ØÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¦¥©¡¼¥É¤òÁÏÀß¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢»°Ã«¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡ØÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¡Ù¤¬1²ó½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¡×¤È¤«¤ßºÕ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯ÀÐºä¹ÀÆó¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬ºòÇ¯¤Ë»°Ã«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£»°Ã«¤Ï¡ÖµîÇ¯¡¢ËÍ¤é¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ËÍ¤é¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»°Ã«¤Ï²ù¤·¤µ¤â¡£¡Ö25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌ±Êü¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤³¤ì¤«¤é¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Þ¤¿Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2007Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î³¤³°Å¸³«¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ì±ÊüÏ¢¡¦NHK¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ò¡¢¼Â±é²ÈÃÄÂÎ¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ø¹ñºÝ¥É¥é¥Þ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë in TOKYO¡Ù¤òÁÏÀß¡£¸Ä¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¡È¥ª¡¼¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÂÎÀ©¡É¤Î²¼¡¢ÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËPR¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ý¤È¤·¡¢³¤³°Å¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£
¡¡2008Ç¯¤Ë¡Ø¹ñºÝ¥É¥é¥Þ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ù¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Î³¤³°Å¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¸²¾´»ö¶È ¡ØÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¡Ù¤òÁÏÀß¡£½¾Íè¤Î¥¢¥¦¥©¡¼¥É¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡È·Ý½ÑÀ¡É¡¢¡ÈÈÖÁÈ¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¡É¤È¤¤¤Ã¤¿´ð½à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È»Ô¾ìÀ¡É¡¢¡È¾¦¶ÈÀ¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¡ÈÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ³¤³°¤Ë¤ß¤»¤¿¤¤¡É¤È»×¤¦Ì¥ÎÏ¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç18 ²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¡ØÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡Ù¼õ¾Þ°ìÍ÷¡Û
¢£ºîÉÊ¾Þ
¡ãÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¡ä
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
Í¥½¨¾Þ¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¡¢¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ¡Ë¡¢¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¡ØÉ×¤Î²ÈÄí¤ò²õ¤¹¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¡¢¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡½ËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë
¡ãÃ±È¯¥É¥é¥ÞÉôÌç¡ä
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§¡Ø¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
Í¥½¨¾Þ¡§¡Ø²±¤¨¤Î¤Ê¤¤»¦¿Í¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë¡¢¡Ø¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¡¢¡Ø»°Ã«¹¬´î¡Ö¤ª¤¤¡¢ÂÀºË¡×¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë
¡ã¥í¡¼¥«¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¾Þ¡ä
¡Ø¥¹¥¹¥¥Î¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¡Á¥Þ¡¼¥±³ØÀ¸¥æ¥¥Ê¤Î¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯Î©¤ÆÄ¾¤·µ¡Ù¡ÊËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë¡¢¡ØÌÂ»Ò¤Î¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÃæµþ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ë
¢£¸Ä¿Í¾Þ
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡§¾¾ºäÅíÍû¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡§Æà½ï¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë
½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡§³ÑÅÄ¹¸¹¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ¡Ë
½õ±é½÷Í¥¾Þ¡§¿ùºé²Ö¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
µÓËÜ¾Þ¡§»í¿¹¤í¤Ð¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
±é½Ð¾Þ¡§ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¼çÂê²Î¾Þ¡§KingGnu¡Ö¤Í¤Ã¤³¡×¡Ê¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
