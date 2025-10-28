◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース 6X―5 ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦で延長18回、6―5でサヨナラ勝ちして2勝1敗とした。フレディ・フリーマン（36）が中堅へサヨナラ本塁打を放ち、WSタイ記録の18回、史上2番目に長い6時間39分の死闘に決着をつけた。

ドジャースはWS史上最多記録の投手10人が登板。今季限りで引退のレジェンド左腕カーショーまでつぎこみ、最後は10人目のクラインが4イニングを投げ抜いた。延長18回には19回に備え、第2戦で完投勝利をマークした山本由伸がブルペンで準備する総動員態勢だった。

18回で決着がつき、山本も、今季レギュラーシーズンで4試合に野手登板を果たしたミゲル・ロハス内野手（36）にも出番は訪れなかった。ロハスは「16回か17回あたりかな。クラインはブルペンで最後の1人だったし、普段こんなに長いイニングは投げない投手だからね。“もしかしたら出番があるかも”と思った」そうで、「いつでも行けるように準備していた。“1イニングだけ頼む”と言われたらやる。チーム全体があれだけのパフォーマンスを見せていたら、断るなんてできないよ」と覚悟があったことを明かした。

ロハスは「クラインがあそこまで長く投げるとは思っていなかった。でも、彼の投球は本当に凄かった」と称え、しっかり準備していた山本についても「凄いよ、本当に。彼は“違う作り”をしている。日本を含めれば4、5回はチャンピオンになっているはずで、どうすれば勝てるのか、何をすべきかを知っている。だから“あと1〜2週間で自分たちは家に帰って休んでいるはず”と分かっていて、投げる準備ができていた」と称賛のコメント。「ロバーツ監督も彼を出すつもりだったと思う。だから、クラインが最後まで投げ切ってくれて本当に良かった」と話した。