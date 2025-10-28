¥ª¥ë¥Ä¸µ¼ÒÄ¹¤é4¿Í¹ðÈ¯¡¡Ê´¾þ·è»»µ¿¤¤¡¢´Æ»ë°Ñ
¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Åì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ª¥ë¥Ä¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤ÎÊ´¾þ·è»»»ö·ï¤Ç¡¢¾Ú·ô¼è°úÅù´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ï28Æü¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡°ãÈ¿¡ÊÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤Îµõµ¶µºÜ¤Ê¤É¡ËÍÆµ¿¤Ç¡¢¸µ¼ÒÄ¹ÊÆÁÒÀéµ®¤³¤È¥«¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥¥£ÍÆµ¿¼Ô¡Ê48¡Ë¤é4¿Í¡áÆ±ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡á¤È¡¢Ë¡¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÆ±¼Ò¤òÅìµþÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¹ðÈ¯ÍÆµ¿¤Ï2022Ç¯1·î¡Á24Ç¯6·î¤ÎÇä¾å¹â¤ò·×Ìó84²¯8ÀéËü±ß¿åÁý¤·¤·¤¿Í²Á¾Ú·ôÆÏ¤±½Ð½ñ¤ä¡¢24Ç¯1¡Á6·î¤ÎÇä¾å¹â¤òÌó49²¯6ÀéËü±ß¿åÁý¤·¤·¤¿Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀëÅÁÈñ¤Ê¤É¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç»Ù½Ð¤·¤¿»ñ¶â¤ò¡¢¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÇä¾åÂå¶â¤È¤·¤Æ²ó¼ý¡¢·×¾å¤¹¤ë¡Ö½Û´Ä¼è°ú¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£