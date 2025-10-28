»Ò¥°¥Þ¡ÈÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¡É¡¡À¹²¬»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¡¢¶ä¹Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡Ä¡¡À¯ÉÜ¤Ï¥¯¥ÞÂÐºö¤Î¸«Ä¾¤·¤ò»Ø¼¨
28Æü¸áÁ°¡¢´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤Î´ä¼ê¶ä¹ÔËÜÅ¹¡¦ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬Æþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¸å¡¢Êá³Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¹²¬»Ô¤Ç»Ò¥°¥Þ¤¬¡ÈÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¡É¡¡¿á¤Ìð¤ÇÊá³Í
28ÆüÄ«¡¢·Ù»¡´±¤¬½¸¤Þ¤êÊª¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿·úÊª¡£
¡Ö¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë»Ò¥°¥Þ¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸½¾ì¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ò¥°¥Þ¤Î¡ÈÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¡É¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏJRÀ¹²¬±Ø¤«¤éÌó1.3¥¥í¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë´ä¼ê¶ä¹ÔËÜÅ¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï´ä¼ê¸©Ä£¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡¢»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¤¹¡£Î©¤Æ¤³¤â¤Ã¤¿¾ì½ê¤ÏÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡£
¼Â¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¡¢27ÆüÌë¤«¤éÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
27Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢À¹²¬»ÔÃæ¿´Éô¤Î¸ø±à¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿2Æ¬¤Î¡È¿Æ»Ò¥°¥Þ¡É¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ä¤äÎ¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¶á¤¯¤Ç¿Æ¥°¥Þ¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢·Ù»¡¤Ï¤¹¤°¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤ë»Ò¥°¥Þ¤ò³ÎÇ§¡£´Æ»ë¤¬Â³¤±¤é¤ì¡¢¸áÁ°7»þ¤´¤í¡¢¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¶ä¹Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÎ©¤Æ¤³¤â¤ê¡É¤«¤éÌó2»þ´Ö¡¢Æ°Êª±à¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Ãó¼Ö¾ì¤Ø¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÈ¢¥ï¥Ê¡×¤ò¤Î¤»¤¿¼Ö¤â¡£¡ÈÊá³ÍºîÀï¡É¤¬·è¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡£Æ°Êª±à¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¿á¤Ìð¤ÇËã¿ì¤òÂÇ¤Á¡¢ÂÎÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¯ÉÜ¡¢¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºö¸«Ä¾¤·¤ò»Ø¼¨
°ìÊý¡¢¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤òË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ¸©¤ÎÎëÌÚÃÎ»ö¡£¾åµþ¤·Ä¾ÁÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
½©ÅÄ¸©¡¡ÎëÌÚÃÎ»ö
¡ÖËÉ±Ò¾Ê¡¦¼«±ÒÂâ¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤ÎÌ¿¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼«±ÒÂâ¤ÎºÒ³²ÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤Ç¤¹¡£
Áá¤¯¤â28Æü¡¢¼«±ÒÂâ´Ø·¸¼Ô¤¬½©ÅÄ¸©Ä£¤òË¬¤ì¡¢»Ù±ç¤ÎÆâÍÆ¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¾ÊÄ£¤ËÂÐ¤·¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄÀ©ÅÙ¤Î³Î¼Â¤Ê±¿ÍÑ¤ä¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¿Íºà¤Î°éÀ®¡¦³ÎÊÝ¤Ê¤ÉÄÉ²ÃÅªÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢30Æü¤Ë¥¯¥ÞÈï³²ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¡Ö´Ø·¸¾ÊÄ£Ï¢Íí²ñµÄ¡×¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËËÉ±Ò¾Ê¤òÄÉ²Ã¤·³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
