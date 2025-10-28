Ï¢¹çÀÐÀî¡¡¿·²ñÄ¹¤Ë¾®¿å¹¯»Ë»á¤òÁª½Ð¡¡¿·ÂÎÀ©¤ÇÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁª¡¦¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤ÎÂÐ±þ¸¡Æ¤¤Ø
ÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁª¤ÎÂÐ±þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÏ¢¹çÀÐÀî¤Ï¡¢28Æü¤ÎÄê´üÂç²ñ¤Ç¿·¤·¤¤²ñÄ¹¤òÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¡¢ÃÎ»öÁª¡¢¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î»Ù»ýÊìÂÎ¤È¤Ê¤ëÏ¢¹çÀÐÀî¡£
²Æ¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢Î¾ÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô°ìËÜ²½¤Ë¶ì¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¤ËÂàÇ¤¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡ÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¤³¤¦ÌäÂêÄóµ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂàÇ¤¤·¤¿Ï¢¹çÀÐÀî¡¦Ê¡ÅÄ²Â±û ²ñÄ¹¡§
¡Ö»ä¤¿¤ÁÏ¢¹ç¤¬»Ù±ç¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬1ËÜ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢Áªµó¶è¤ò´Þ¤áÅöÁª¤Î²ÄÇ½À¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
ÀÐÀî¸©¤ÎÃÚÃÎ»ö¤È¶âÂô»Ô¤ÎÂ¼»³»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÏ¢¹çÀÐÀî¤Ë¿äÁ¦¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÌò°÷¿Í»ö¤Ç¿·¤·¤¤²ñÄ¹¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖUA¥¼¥ó¥»¥ó¡×½Ð¿È¤Î¾®¿å¹¯»Ë»á¡£
º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
Ï¢¹çÀÐÀî¡¦¾®¿å ¹¯»Ë ¿·²ñÄ¹¡§
¡Ö11·î¼¹¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÙ¤¯¤Æ¤âÇ¯Æâ¤Ë¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢ÀÐÀî¸©ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ï¡¢Á°¶âÂô»ÔÄ¹¤Î»³Ìî»á¤âÎ©·û¡¢¹ñÌ±¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿äÁ¦¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾ÅÞ¤ÎÂÊÂ¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ä
Ï¢¹çÀÐÀî¡¦¾®¿å ¹¯»Ë ¿·²ñÄ¹¡§
Q. ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð°ìËÜ²½¤·¤¿¤¤¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ï¤¤¡£°ìËÜ²½¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÁê¸ßÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬Ï¢¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊýÏ¢¹ç²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤ÎµÓ¤Î°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÏ¢¹çÀÐÀî¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î»×¤¤¤ÏÎ¾ÅÞ¤Ë¡¢¤É¤¦ÆÏ¤¯¤Î¤«¡£
¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢Ï¢¹çÀÐÀî¤ÎÃÎ»öÁªÂÐ±þ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£