◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１０月２６日、東京・芝２０００メートル）

ベテラン・中野達哉記者が「超ブル診断」データ編で、注目した馬は…。

過去１０年の１番人気は【７・１・０・２】。残る勝ち馬３頭も２、３番人気とあれば、本命党の出番だが、単勝オッズ１０倍以上も２着６度、３着７度。ヒモ穴狙いが妥当か。

本来頼りになるのは前走Ｇ１組で過去１０年で７勝。前走１番人気【６・２・２・１】なら信頼度は相当（残る１勝は２番人気）だが、今年の国内Ｇ１組では該当なし。前走Ｇ１で３番人気以下の【０・２・１・１６】は強く推せず、タスティエーラも前走海外【０・０・０・６】では…。

今年は３歳馬に注目。再開放された１９８７年以降、同年クラシック連対馬で１〜３番人気に推されれば【３・１・２・１】。皐月賞馬ミュージアムマイル、日本ダービー２着マスカレードボールは上位人気必至だが、前走Ｇ１３番人気の後者より、前走がＧ２のセントライト記念で１番人気１着だったミュージアムマイルが軸馬に適している。同レースで１番人気に応えて臨んだ１２年フェノーメノ（２着）、１４年イスラボニータ（３着）はともに馬券対象になっている。

穴馬は血統面から。過去１０年で単勝１０倍以上で馬券に絡んだ１２頭（１頭は重複）のうち１０頭がノーザンダンサーのクロスを持っており、１７年以降は全て該当。今年は４頭登録しており、穴候補はジャスティンパレスとエコロヴァルツ。前者は過去２年〈２〉〈４〉着の実績、後者は中京記念からの臨戦だが、今年は別定戦に切り替わっており、前走Ｇ３以下【０・０・０・１３】のデータはうのみにできない。