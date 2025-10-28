タレントの渡辺直美（３８）がモデルとしての撮影ショットをアップした。

２８日にインスタグラムで「＠ｎｕｍｅｒｏｔｏｋｙｏ さんの１２月号特別版で表紙を飾らせていただきました！」と人気ファッション誌に登場したことを報告。「ネックレスが４０００万円ということで撮影中緊張しちゃって、いつも以上に鼻の穴ガン開き。笑 黒目４つみたいになってますが、中にはインビュー記事もありますので是非おチェックお願います！たまに現れる哲学語り出す私がめっちゃ語ってます。笑」と裏話も明かした。

髪をツインテールにまとめ、光沢感のあるピンクと黒のドレスを着用した全身ショットを掲載。

フォロワーは「やっぱ最近ビジュが爆発してます」「激カワだよー！！」「４０００万のネックレス！？ワァオ！」「かっ、かっ、かわいいいいいい」「まじで綺麗」「は？かわいいんだが」「ひぁ〜大人カッコいい」「日に日に美しさが増してる」「ＰＴＡ会長みたいな表情なに？」「メガネどうなってんの！」「身体が引き締まって見えます」「スリムになったよね」と驚きが止まらなかった。

ビヨンセのモノマネで一躍脚光を浴びた渡辺。米ニューヨークに拠点を移し、今年４月に米大手マネジメント会社と契約したことを発表した。２２年１１月には、舞台出演をした際に体重が２０キロ減ったことを明かして話題となった。