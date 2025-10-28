ºÒ³²»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¸øÈñ²òÂÎ³Ø¤ÖÊÙ¶¯²ñ³«ºÅ¡¡¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤éÌó50¿Í»²²Ã¡Ú¹âÃÎ¡Û
ºÒ³²¤Ç²È²°¤Ê¤É¤¬²õ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë
Æó¼¡ºÒ³²¤Ê¤É¤òËÉ¤°¤¿¤á½êÍ¼Ô¤ËÂå¤ï¤ê¼«¼£ÂÎ¤¬·úÊª¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¤Î¤¬¸øÈñ²òÂÎ¡£
28Æü¡¢¹âÃÎ¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤³¤Î¸øÈñ²òÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ÖÊÙ¶¯²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸øÈñ²òÂÎ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤Ï»ÔÄ®Â¼¤ÇºÒ³²ÇÑ´þÊª½èÍý¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¿¦°÷¤Ê¤ÉÌó50¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï»ÔÄ®Â¼¤¬½êÍ¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ²È²°¤Ê¤É¤Î²òÂÎ¤äÅ±µî¤ò¹Ô¤¦¸øÈñ²òÂÎ¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢ÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤¬ÃÙ¤ì²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Î¿½ÀÁ¼õÉÕ¶ÈÌ³¤ä¹©»ö³«»Ï¤«¤é´°Î»¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¸©¤Ï2024Ç¯ÅÙ¸øÈñ²òÂÎ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò²þÄû¡£¿·¤·¤¤¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÙ¶¯²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ç¤·¤¿¡£
¸©¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ëºÒ³²ÇÑ´þÊª¤Î½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¤â¤³¤¦¤·¤¿ÊÙ¶¯²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£