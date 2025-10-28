山形県が生産量日本一を誇るラ・フランスの販売が28日から始まりました。ことしは猛暑などの影響で小玉傾向ですが、糖度が高いラ・フランスに仕上がったということです。



記者リポート「ずらりと並んでいますね、県産ラ・フランス。いよいよきょう販売開始です」



山形県が全国の生産量のおよそ8割を占めるラ・フランス。県などは品質を揃えて販売するため、毎年、販売開始基準日を定めています。





県職員「本日からラ・フランス解禁です」28日は、収穫してから低温冷蔵で追熟させた主力の「予冷品」の販売が始まりました。山形市のスーパーでは、県の職員が買い物客にラ・フランスの試食品を配り旬の味覚をPRしました。ことしのラ・フランスは夏の猛暑や降水量が少なかったことから小玉傾向となった一方、日照時間が長かったため、糖度が高く仕上がったということです。試食した人「久しぶり、1年ぶり。おいしい。愛知県出身なのでこういう物はあっちにはない。毎年友達に送っている。選んで送ろうと思う」「みずみずしくておいしかった。季節の味覚、秋の味覚ですよね。子どもが好きなのでたくさん食べたい」県によりますと、ことしの予想収穫量は1万2400トンで平年の8割程度となる見込みです。山形県園芸大国推進課・伊藤晃平技師「やや小さいがとても甘くておいしいものに仕上がっている。購入したら完熟させて食べてもらって甘み、香り、舌触りどれも最高のものになっているので一番いい（状態の）ラ・フランスを食べてもらいたい」ラ・フランスの販売は12月中旬まで続く見込みです。