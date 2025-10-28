Ï¢¹ç°¦ÃÎ¤ÎÄê´üÂç²ñ ²ÄÃÎ²ñÄ¹¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¡È¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¿ä¿Ê¡É¤òµá¤á¤ë¡Ö½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃíÎÏ¤ò¡×
¡¡°¦ÃÎ¸©²¼¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÇÁÈ¿¥¤¹¤ëÏ¢¹ç°¦ÃÎ¤ÎÄê´üÂç²ñ¤¬10·î28Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Äê´üÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¾å¤²Î¨¤¬2024Ç¯¤ËÂ³¤5¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÄÂ¾å¤²¤ò¾å²ó¤ëÊª²Á¾å¾º¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÄÃÎÍÎÆó²ñÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡£¹â»Ô¿·¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¿¨¤ì¡¢½÷À¤Î³èÌö¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí»ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ï¢¹ç°¦ÃÎ¤Î²ÄÃÎÍÎÆó²ñÄ¹¡§
¡Ö¡Ê¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¡Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¤Î¤«¡£½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¸¥§¥ó¥ÀーÊ¿Åù¤Î¿ä¿Ê¤ò¡£¤â¤¦¾¯¤·¥¸¥§¥ó¥Àー¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤âÃíÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×