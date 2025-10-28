¡Ú Àô¥Ô¥ó»Ò ¡Û ¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é...¡×¡¡¶¦±é¤òËº¤ì¤é¤ì¤¿º´Æ£Î´ÂÀ¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡×¡¡¼ä¤·¤²¤ÊÁêÄÈ
Àô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡¢º´Æ£Î´ÂÀ¤µ¤ó¡¢À±Ìî¿¿Î¤¤µ¤ó¡¢¤¢¤á¤¯¤ß¤Á¤³¤µ¤ó¤¬¡¢À¼Éñ·à¡Ø½ª³è¤ò»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¡¢55ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ùµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÊì¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ²È¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿Â©»Ò¤¬¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤òÊú¤¨¤ëÊì¤È¾¯¤·¤º¤Ä¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È²ÈÂ²¡É¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀ¼Éñ·à¡Ê¤»¤¤¤Ö¤²¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ë¡ÈÆëÀ÷¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Í¤§¡Á¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤ÆÌµÍý¤À¤Í¡É¤È¡¢²ñ¸«¤ÎºÇ½é¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ç¥Ô¥ó»ÒÀá¤ò¤µ¤¯Îö¡£¡È¡Ö¤»¤¤¤Ö¤²¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢Í¼ÍÛ¤Î¥¬¥ó¥Þ¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡É¤È¡¢¡ÖÀ¾Éô·à¡×¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¤ë¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤äÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤âÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦±é¤Î3¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÈÁ´°÷½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Á´°÷¡Ê²áµî¤Ë¶¦±é¤¬¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢¥Ü¥½¤ê¡£º´Æ£¤µ¤ó¤¬¡È¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡É¤È¡¢¶¦±éºî¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï¡È¥¿¥Ã¥¡¼¡ÊÂìÂô½¨ÌÀ¤µ¤ó¡Ë¤¬¼çÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤±³Ð¤¨¤Æ¤ë¡É¤È¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
À±Ìî¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±éºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡È¡ÖÆ±¤¸ÆÈË¼¤Ë¤¤¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤±¤É¤â...¡É¤È»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤Ï¡È»ä¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...¡É¤È¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ï¡È¡Ö¥Ü¥±¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÉ×¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö·¯¤ÏÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢ËÍ¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ü¥±¤ë¤³¤È¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡É¤ÈÏ¯¤é¤«¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£µ¼Ô¤«¤é¡¢Â¾¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î¶¦±é¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤¿¡¢»ä60Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡ª¡É¤È¡¢Ê°³´¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¤Î¶¦±é¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤é¤ì¤½¤¦¡©¡×¤Èµ¼Ô¤ËÄÉ·â¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡È¤â¤¦»à¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤è¡ª¤À¤Ã¤¿¤éÊè¤Ë¹ï¤ó¤É¤¯¡©¡É¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂçË½¤ì¤Î¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±é¤¸¤ëÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡È¸¶ºî¤òÆÉ¤à¤È¡¢»ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡É¤È¡¢¼«¿È¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿Ìò¤À¤È¿¿Ùõ¤ËÀâÌÀ¡£º´Æ£¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡È¡Ê¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤È¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Î±é¤¸¤ëÌò¤Ï¡ËÉ½¤Ë¤É¤ì¤À¤±½Ð¤¹¤«¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¤¹¤´¤¯°¦¾ð¿¼¤¤½÷À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢TBS¤Î¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÈTHE TIME,¡¢°Â½»¡ª¡É¤È¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Â³¤¤¤Æ¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿MLB¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾¡ÇÔ¤òµ¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ê¡¢Íò¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
