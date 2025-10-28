子どもたちとの日常の様子を発信しているYouTubeチャンネル「大家族☆あさちゃんねる」のママが27日、Instagramのストーリーズを更新。第8子出産を報告した。

【映像】大家族ママとパパと生まれたての赤ちゃんやママが作る大量の料理

現在、約1万3000人がチャンネル登録している「大家族☆あさちゃんねる」では、子どもたち一人一人のワンプレートに焼き肉やサラダを盛り付けた晩ごはんや、オムライスプレートなど、大家族ごはんを紹介している。

2025年5月16日に投稿した動画で、ママは「実は現在妊娠しています」と第8子の妊娠を明かしていた。

27日にはInstagramのストーリーズを更新し、「内診 痛過ぎて、先生の話し聞く余裕もなくそれでもしゃべってくるから、わからんの連発。自然に涙ボロボロ止まらんし、マツエク全部どっかいった。促進剤うってないけど陣痛きた、がんばります。」と報告。

第8子出産を報告

その約10時間後の投稿では、「無事生まれました。もう今回はスムーズにいかず、ほんまにしんどかった。6時間以上は分娩台いたと思う。疲れ過ぎてベビの顔見る余裕もなかった。痛すぎてはじめっから泣きまくったし、話したいことたくさんだけど次は後陣痛が襲ってきて激痛なんで、きょうはゆっくりやすみます。」と、第8子が誕生したことを報告し、写真を公開した。（『ABEMA NEWS』より）