ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤¬¥â¥¤¥Í¥í·â¤Á¡¡½é²óÀèÀ©¤Î±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¡¢£³ÀïÏ¢Â³ÂÇÅÀ¡¡ÆñÅ¨º¸ÏÓ¤Î¥«¡¼¥Ö¤È¤é¤¨¤ë¡¡°ìÎÝ¤«¤éÃæÌî¤¬À¸´Ô
¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¢ºå¿À¡Ý¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬½é²ó¡¢ÀèÀ©¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£±»à¤«¤éÃæÌî¤¬°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤òÇË¤ë±¦Á°ÂÇ¡££²»à¸å¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿º´Æ£µ±¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦¥â¥¤¥Í¥í¤Î¹â¤á¥«¡¼¥Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬±¦Íã¡¦ÌøÄ®¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÃæÌî¤¬ÀèÀ©¤ÎÀ¸´Ô¡£ºå¿À¤¬ÆñÅ¨º¸ÏÓ¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¹¶¤á¡¢º´Æ£µ±¤Ï£³»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£