¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡×¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤È¼õ¾Þ¼Ô¤¬28Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢Åìµþ03¤Î³ÑÅÄ¹¸¹¡Ê51¡Ë¤¬½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
³ÑÅÄ¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ç¡¢¼Â¤Ï±§Ãè¿Í¤È¤¤¤¦¹â¶¶¹§²ðÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£¡ÖÅìµþ03¤È¤¤¤¦3¿ÍÁÈ¤Ç¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢µÓËÜ¤¬¡¢²¿ÅÙ¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£ÁÔÂç¤Ê¥³¥ó¥È¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¾Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Æ±¥¢¥¦¥©¡¼¥É¤ÏÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Î³¤³°Å¸³«Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç18²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸«¤»¤¿¤¤ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÉ½¾´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£