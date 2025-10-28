シクサーズが開幕3連勝…マクシーとエッジコムの先発ガード陣が圧巻の計186得点

10月28日（現地時間27日、日付は以下同）。フィラデルフィア・セブンティシクサーズは、ホームのエクスフィニティ・モバイル・アリーナでオーランド・マジック相手に136－124で勝利し、今シーズン開幕から無傷の3連勝とした。

この日シクサーズはジョエル・エンビードが休養。さらにポール・ジョージ（ヒザ）、ジャレッド・マケイン（親指）、トレンドン・ワットフォード（ハムストリング）らを欠くも、先発バックコート陣が大暴れ。

タイリース・マクシーがゲームハイの43得点に4リバウンド8アシスト、VJ・エッジコムが26得点4リバウンド7アシストでチームをけん引。さらにケリー・ウーブレイJr.が25得点10リバウンド4アシスト2ブロック、クエンティン・グライムズが14得点5リバウンド3アシストを残した。

キャリア6年目のマクシーと、今年のドラフト全体3位指名のエッジコムは、23日のボストン・セルティックス戦で計74得点、26日のシャーロット・ホーネッツ戦で計43得点、そしてマジック戦で計69得点をマーク。レギュラーシーズン開幕から3試合で計186得点を積み上げた。

『ESPN』によると、1970－71シーズンに先発と控えが記録されてから、シーズン最初の3試合で先発バックコート陣が残した得点としてはNBA史上最多とのこと。

24歳のマクシーは、ここまで平均37.0得点4.0リバウンド7.7アシスト1.0スティールに3ポイントシュート成功率51.7パーセント（平均5.0本成功）と絶好調。20歳のエッジコムも平均25.0得点5.7リバウンド6.0アシスト1.7スティールにフィールドゴール成功率50.0パーセント、3ポイント成功率40.0パーセント（平均2.7本成功）と好成績を残している。

28日を終え、イースタン・カンファレンスで無敗を誇るのはシクサーズとシカゴ・ブルズ（いずれも3勝0敗）のみと、好発進を見せている。

【動画】開幕3戦で計186得点を奪ったマクシーとエッジコムのハイライト！





