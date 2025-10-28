¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡¦¤«¤ß¤Á¤£¤¬ÅÐ¾ì¡ªÁÕ»Ò(Æà·î¥»¥Ê)¤¬´ûº§¼Ô¸þ¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÈþÍÆ·Ï¤Î°å»ÕÌò ¤½¤ÎÊÌÌ¾¤Ï¡Ä
¼¡²ó10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë24»þ24Ê¬¡ÁÂè4ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥È¡¦¥É¥é¥ÞDEEP¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË 24:24¡Á24:54ÊüÁ÷/TVer¡¦Hulu¤Ë¤ÆËèÏÃÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¡£
ËÜºî¤Ï¥â¥é¥Ï¥é¡¦ÉÔÇ¥¡¦ºÊ¤«¤é¤ÎDV¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê²ÈÄíÌäÂê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿°¦Áþ·à¡£»°ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤è¤ëÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê»°³ÑÉÔÎÑ¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤¬»à¤Ì¡ÄÂè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÎÃ¡ÊËÅÄÍµÂç¡Ë¤ÈÁÕ»Ò¡ÊÆà·î¥»¥Ê¡Ë¤Î´Ø·¸¤¬È¯³Ð¡£ËâÀ¤ÎÃË¤È¤·¤Æ¤ÎÎÃ¤ÎËÜÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
Æþ¤êÍð¤ì¤ëÉÔÎÑÃÏ¹ö¡£Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤½¤·¤ÆÂè4ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Î¤«¤ß¤Á¤£¤¬ÅÐ¾ì¡ª´ûº§¼Ô¸þ¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÁÕ»Ò¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿ÈþÍÆ·Ï¤Î°å»Õ¡¢ÊÌÌ¾¡È¶ËºÙ±ôÉ®ÃË¡ÉÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
Æü¾ïÅª¤ËÉ×¡¦¾Ìé¡Ê¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡Ë¤«¤é¥â¥é¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤ÎÉü½²¤È¤·¤Æ¡ÖÂñÍñ¹Ô°Ù¡×¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÁÕ»Ò¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¸þ¤±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÈþÍÆ·Ï¤Î°å»Õ¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¼ï¡×¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÁÕ»Ò¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤ß¤Á¤£±é¤¸¤ë¡È¶ËºÙ±ôÉ®ÃË¡É¤Î±¿Ì¿¤Ï¡Ä!?
º£Ìë10·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè4ÏÃ¤Ï¿·¾ÏÆÍÆþ¡£¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ªÂè4ÏÃ ¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/story/
Âè4ÏÃ¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¤Ë¤ÆÂè1ÏÃ¤«¤éÂè4ÏÃ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥¸«¤¬²ÄÇ½¡£¥¤¥Ã¥¸«¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïº£¤À¤±¡ª
¢¡TVer¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¤½¤³¤é¤¸¤å¤¦¤¬ÃÏ¹ö¡×Âè4ÃÆ Ææ¤Î½÷¡¦ÁÕ»Ò ¤½¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤Þ¤ß¤ì¤ÎÆü¾ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥¾¥ï¤Ã¤ÈÉÝÌÌÇò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¤½¤³¤é¤¸¤å¤¦¤¬ÃÏ¹ö¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤âÂè4ÏÃÊüÁ÷¸å¡¢TVer¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡ªÂ¿¤¯¤ÎÃË¤È´Ø·¸¤ò»ý¤ÄÆæ¤Î½÷¡¦ÁÕ»Ò¡£É×¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤Ë¶ì¤·¤àÆü¾ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
»Ò¶¡¤¬Íß¤·¤¤ÁÕ»Ò¤Ï¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤É×¡¦¾Ìé¤«¤éÆü¾ïÅª¤Ë¥â¥é¥Ï¥é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥â¥é¥Ï¥é¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡¢µÁÊì¤Î¸÷»Þ¤¬¼«Âð¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö²¿¤Î¼è¤êÊÁ¤â¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ò»º¤à¤³¤È¤·¤«²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤Î¡×¤½¤Î°ì¸À¤Ë¡¢ÁÕ»Ò¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¡Ä¡£ÁÕ»Ò¤ÎµÁÊì¡¢¥â¥é¥Ï¥é¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¸÷»ÞÌò¤È¤·¤Æ¡¢»³²¼ÍÆè½»Þ¤¬½Ð±é¡ª
TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÁ´5ÏÃ¡£ËÜÊÔ¡Ö¤½¤³¤«¤éÀè¤ÏÃÏ¹ö¡×¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¡¢¤½¤·¤ÆÂè7ÏÃ°Ê¹ß¤Î½ÅÍ×¤ÊÅ¸³«¤ÎÉúÀþ¤â¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãTVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼ ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂè1ÏÃ¡§ÇÛ¿®Ãæ ½Ð±é¡§°æ·å¹°·Ã Íî¹ç¥â¥È¥ Â¾
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂè2ÏÃ¡§ÇÛ¿®Ãæ ½Ð±é¡§°æ·å¹°·Ã ÏÂÅÄæâ¹¨ ¾®À¾ºù»Ò Â¾
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂè3ÏÃ¡§ÇÛ¿®Ãæ ½Ð±é¡§ËÅÄÍµÂç »³ºê¹ÉºÚ Â¾
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂè4ÏÃ¡§10·î28Æü¡Ú¥É¥é¥ÞÂè4ÏÃ¡ÛÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï ½Ð±é¡§¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í Æà·î¥»¥Ê Â¾
¢£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂè5ÏÃ¡§11·î18Æü¡Ú¥É¥é¥ÞÂè7ÏÃ¡ÛÊüÁ÷¸åÇÛ¿®³«»Ï ½Ð±é¡§°æ·å¹°·Ã ËÅÄÍµÂç »³ºê¹ÉºÚ Â¾
µÓËÜ¡§ÁáÁ¥²Î¹¾»Ò¡¡¿ÀÃ«¹îËã
²»³Ú¡§º´Æ£¹Ò
¼çÂê²Î ¡§¡Ö´Å¤¤ÅÇÂ©¤ò¿Ì¤ï¤»¤Æ¡× µÈ°æÏÂºÈ¡¡¡ÊA-Sketch¡Ë¡¡
±é½Ð¡§¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡Ä¹Èø¤¯¤ß¤³¡¡ÊÝÊì³¤Î¤É÷¡¡ÀçÅÄ¿¸Ç·¡¡
À©ºî¡§´Øº¬Î¶ÂÀÏº
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¾®ÎÓÂó¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡°ËÆ£Íµ»Ë
¶¨ÎÏ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÀÐ°æËþÍüÆà
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
