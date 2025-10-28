江頭2:50×アサヒビールコラボの『アサヒEGA BEER』、“再版分”も完売
お笑い芸人の江頭2:50とアサヒビールが共同開発した『アサヒEGA BEER（アサヒ エガビアー）』が28日、再販分も完売したことが明らかになった。アサヒビールが運営するアサヒ空想開発局の公式Xで発表した。
【画像】江頭とアサヒビールがまさかのコラボ「アサヒ EGA BEER」グッズ
「アサヒEGA BEER」は新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想開発局」のコラボレーション企画商品第1弾。“ビール好きの江頭と本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトとし、9月26日に発売すると即完売。その後10月16日に販売再開していた。
同アカウントでは、【EGA BEER 販売予定数量達成！完売御礼！】と題し、「EGA BEERは大好評につき、販売予定数量に達しました」と報告。「今回の販売に際して皆様にご迷惑をおかけした点が多かったにも関わらずたくさんのお喜びの声や、励ましの声を頂戴し、アサヒ空想開発局一同、本当に嬉しく思っておりました。そこで、感謝の気持ちを込めて、みなさまに特製壁紙をプレゼントさせていただきます」「缶ホルダーやポスターはまだ在庫がございます」と画像を公開した。続けて「PC版もご用意しております。みなさまはどれがお好みですか？」とつづった。
この投稿に、江頭のYouTubeチャンネルのディレクターを務める藤野義明氏は「引用リポストし、アサヒさんから完売御礼のプレゼント」とつづっている。
