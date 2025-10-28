¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë»Ä¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¡¡¥Á¡¼¥à¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¤¢¤È£³Àï¤ÎÍ±Í½¡×¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿
F1Âè20Àï¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£GP¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡º£Ç¯¤â¤Þ¤¿¡¢¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤¬³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Îº®Íð¤òË¥¤Ã¤Æ8°Ì¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¡¢¼þ¤ê¤È¤Ï°ã¤¦¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤ò²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø¡£½çÅö¤Ë¤¤¤±¤Ð¡¢¼Â¼Á10°Ì¤Î¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¸¥ã¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¥³¡¼¥¹¤ËÌá¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¾¡Éé¤Î¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£GP¤Ç11°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡¡photo by BOOZY
¡Ö´ÊÃ±¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬³Í¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤½¤ì¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤¤¤Ä¤â¤Ï2ÉÃÂæÁ°È¾¤ÇºÇÂ®¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æº¸¥ê¥¢¤¬Íî²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Ë11.85ÉÃ¤â¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÌó9ÉÃ¤ò¥í¥¹¤·¡¢³ÑÅÄ¤ÏÆþ¾Þ·÷³°¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥¢¥¸¥ã¤ÏÈ´¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ¾Þ·÷¤Þ¤Ç2.626ÉÃÆÏ¤«¤º11°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢³ÑÅÄ¤¬¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ô¥Ã¥È¥ß¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¡ÊÀïÎ¬¡Ë¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ë¤¬3°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë¥Ô¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¿¥¤¥ä¤¬¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿31¼þÌÜ¡¢¸åÊý¤«¤é¤Ï¿·ÉÊ¥¿¥¤¥ä¤Ë¸ò´¹¤·¤¿¾å°ÌÀª5Âæ¤¬³ÑÅÄ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤ÈÁè¤¤¡¢È´¤«¤ì¤Æ¥¿¡¼¥Ó¥å¥é¥ó¥¹¡ÊÍðÎ®¡Ë¤òÍá¤Ó¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤¯¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤òÍ×µá¤¹¤ë³ÑÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ï¥¹¥Æ¥¤¥¢¥¦¥È¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Ëè¼þ1.5ÉÃ¤Û¤ÉÃÙ¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç5¼þÁö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÌó5.7ÉÃ¤â¤Î¥í¥¹¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¥ì¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¦¥Ã¥É¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢Èà¤«¤é¤ÎÊÖÅú¤Ï¡Ö²ÄÇ½¤Ê¤«¤®¤ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¡£¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÎÇØ¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿5Âæ¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤¬¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë±ç¸î¼Í·â¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú£¹°Ì¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡Û
¡ÖÆþ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥í¥¹¤ÇÂç¤¤¯¸åÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤«¤éºÇ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥ä¤ò»È¤¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤È¤¤¤¦·Á¤ËÉ½¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¤³¤ì¤ÏÀïÎ¬¥ß¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ò³ÑÅÄ¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÑÅÄ¼«¿È¤â¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢³ÑÅÄ¼«¿È¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó¡¦¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë¤ÎÁ°¡¢9°Ì¤Ç¥³¡¼¥¹¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢4°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë¤ÈÆ±Åù¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¥ª¥³¥ó¤¬¡¢2¥¹¥È¥Ã¥×ºîÀï¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥ä¤ËÍú¤ÂØ¤¨¤¿¾å°Ì5Âæ¤Ë´ÊÃ±¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ8°Ì¤«¤é19ÉÃ¤âÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢³ÑÅÄ¤¬Èà¤é¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤â¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¡×¤Ç¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ï9°Ì¤Ë¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥¹¡×¤Ç¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ï10°Ì1ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¡¢Í½Áª¤Ç¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Î¶Ïº¹¤ä¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î²þÁ±¤â»ö¼Â¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë²Ì¤ÏÂçÀÚ¤À¤¬¡¢·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Íèµ¨¤Î¥·¡¼¥È·èÄê¤â¤³¤Î10·îËö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÀï¥¢¥Ö¥À¥ÓGPÁ°¤Î11·îËö¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¤¢¤È3Àï¡¢³ÑÅÄ¤Ë¡ÖÆâÍÆ¡×¤È¡Ö·ë²Ì¡×¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÍ±Í½¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£