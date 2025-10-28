Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¸½¾ì¶á¤¯¤ÇÆ»Ï©¤¬Î´µ¯¡Ä¼ÖÆ»¤ÈÊâÆ»¤Î´Ö¤ËºÇÂç13¥»¥ó¥Á¤ÎÃÊº¹¤¬¡¡JRÅì³¤¤Ïºî¶ÈÃæÃÇ
Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¸½¾ìÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤¬Î´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢JRÅì³¤¤Ïºî¶È¤òÃæÃÇ¤·¡¢¹©»ö¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°8»þÈ¾º¢¡¢¡ÖÆ»Ï©¤ËÃÊº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉÊÀî¶è¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî¤Î¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤¬Î´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¼ÖÆ»¤ÈÊâÆ»¤Î´Ö¤ËºÇÂç13¥»¥ó¥Á¤ÎÃÊº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î´µ¯¤·¤¿¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎËÌÉÊÀî¹©¶è¤¬¤¢¤ê¡¢¿¼¤µ80¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¡¢·¡ºïºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ºî¶È¤òÃæÃÇ¤·¡¢JRÅì³¤¤Ï¹©»ö¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÊÀî¶è¤Î¿¹ß·¶èÄ¹¤ÏJRÅì³¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁáµÞ¤Ê¸¶°øµæÌÀ¤ÈÃÏ°è½»Ì±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤äÉÔ°Â¤Î²ò¾Ã¤ËËüÁ´¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦¡¢¶ÛµÞ¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£