ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）が28日、花巻東を訪れ、ドラフト1位指名した米スタンフォード大の佐々木麟太郎（20）の父である佐々木洋監督（50）に指名あいさつを行った。

城島CBOは麟太郎について「何十年もチームを引っ張っていってくれる。そして、我々は王会長がいるチームであり、九州の豪快な野球というのをテーマに掲げてるチームですので、麟太郎君の打撃がうちの戦力で売りになってくれるんだというふうに思っています」と、その打撃力を高く評価。

さらに「僕は直接会ってはいないんですけども、彼を見てきたスカウトの方々が人間性も凄く評価してまして、野球に取り組む姿勢であったり、人と人に対しての姿勢だったり、そういうのでもうちの球団のリーダーになってくれると、核になる選手じゃないかというところも評価してます」とも語った。

ヤクルトの村上や巨人の岡本など、日本の長距離砲がメジャー行きを見据える中で、新たなホームランバッターを日本球界が望んでいる。城島氏も「やっぱり野球の花形はホームランですよ。もしうちに縁があれば、会長の寿命は10年延びると思います。それほど会長の笑顔と、会長の麟太郎君に対する期待とで。そして日本ではうちが一番彼が輝いて輝いて、一番力を発揮できる球団じゃないかなということは自負してます」と力を込めた。

そして「やっぱりチームリーダーっていうのは必要なんですね。プロ野球ってね。今まで我々のところはたくさんいい選手もいますし、たくさんのレギュラーもいっぱい出てきましたけど、やっぱリーダーってね、そんなに出てこないんですよ。その資質も彼にはあると聞いてますので。来月彼に会った時にそういうところは凄く彼自身にも正直興味が湧いてる。人間的にも素晴らしい。やっぱお父さんの教育、そういうのはあるんでしょうね」と対面の日を心待ちにした。

城島CBOは11月上旬に米国に渡り、本人へのあいさつをする予定となっている。