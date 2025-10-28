五反田「かね将」のさつま揚げが家で味わえる！元dancyu編集長が追い求める日本一ふつうで美味しいレシピ

食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。



植野さんが紹介するのは「さつま揚げ」。



東京・五反田の大衆酒場「かね将」を再び訪れ、常連に人気の一品と衣はサクッ、中から玉ねぎの甘みがじゅわっと広がる「玉ねぎフライ」の作り方を紹介。さらに、この5年間で変化した店と親子の関係性にも迫る。

オープン同時に客が押し寄せる人気酒場

植野さんがやってきたのは、五反田駅から徒歩3分の場所にあり、店前にそびえる一本の木が目印の「かね将」。

開店は1983年で、午後4時半のオープンと同時に客が押し寄せる人気酒場だ。

初代の金子章治さんは学生時代からもつ焼き店で働き、この道40年以上。そして前回、ハムカツの作り方を教えてくれたのが、店長の神田光一さん。「牛すじトマト煮込み」の作り方を教えてくれたのが、初代の妻・アリシアさん。

五反田の“呑兵衛”たちをうならせているのが美味しくてリーズナブルなおつまみの数々。新鮮なモツを香ばしく焼き上げた「焼きとん」に、なんこつの食感がたまらない「自家製つくね」。

爽やかな甘みの「コーンバター」など、脇を固める一品料理の数々に加えて、初代が釣り好きということもあり、釣った魚がその日の特別メニューとして提供されることも。賑やかな雰囲気も酒のおとも、五反田の酒好きがこぞって薦める店だ。

初代から2代目に、400年続ける店へ

以前、植野さんが訪問してから5年が経ち、この間の変化を訪ねると、金子さんは「息子の代に代替わりして、今年の4月から2店舗目が始まりました」と話した。

2号店の「酒場かね将」は本店から道路をはさんで対角線側、歩いてわずか10秒の場所にある。「かね将」らしい雰囲気はそのままに、本店が焼きとんメインに対して2号店は魚のメニューが充実している。

「マグロかまのガーリック蒸し焼き」や6種類の刺身の盛り合わせなど、新鮮な魚介を使ったおつまみがそろう。

本店と同じメニューだけでなく2号店限定のメニューもあり、また違った楽しみ方が出来る店だ。

2代目の神田昌平さんに心構えについて聞くと、「お客さんを喜ばせることを大事にする。それだけで（父親は）40年やってきている。それを続けて行けば400年続けて行けると思う」と並々ならぬ覚悟を語った。味と思いを受け継ぐ“かね将”、400年後もきっと客の笑顔で溢れているだろう。

本日のお目当て、かね将の「さつま揚げ」。

一口食べた植野さんは「滑らかな中に、すり身の美味しさがフワっと広がる」と絶賛していた。

かね将「さつま揚げ」と「玉ねぎフライ」レシピを紹介する。

レシピを紹介！

■材料

［さつま揚げ］（15個分）

すり身（市販）…500g

干しえび…約 15g

うまみ調味料…小さじ1

かたくり粉…大さじ1

卵…1個

みりん…20ml

長ねぎ（小口切り）…適量

しょうが（すりおろす）…適量

揚げ油…適量

［玉ねぎフライ］（1人分）

玉ねぎ…1/2個

パン粉…適量

（バッター液）

小麦粉…75g

うまみ調味料…少々

水…200ml

卵…1/2個

■作り方

（1）［さつま揚げのタネを作る］ボウルにすり身・干しえび・うまみ調味料・かたくり粉・卵を入れ、ヘラで全体をよく混ぜる。

（2）みりんを加え、なめらかになるまで混ぜる。

（3）［玉ねぎフライの下準備］ボウルで小麦粉・うまみ調味料・水・卵を混ぜ、バッター液を作る。

（4）玉ねぎはヘタを落とし、縦に半分切り、横に5等分に切る。

（5）つまようじを1切れずつ刺す。

（6）玉ねぎにバッター液をつけ、パン粉をしっかりとつける。

（7）［さつま揚げと玉ねぎを揚げる］さつま揚げのタネは、揚げる直前に空気を入れるように混ぜ、スプーン2つで形を整え、170℃の揚げ油に入れる。

（8）空いているところに玉ねぎも入れる。

（9）さつま揚げは、揚げ色がついたら裏返す。

（10）両面に揚げ色がついたら取り出し、油をきる。

（11）玉ねぎフライも取り出し、油をきる。

（12）さつま揚げは耐熱皿に移し、電子レンジ 600wで約20秒間温める。

（13）さつま揚げにねぎ・しょうがを添えて完成。

■ポイント・コツ

※さつま揚げは、揚げる直前に空気を入れるように混ぜること。

※揚げたあとに電子レンジで温め、香りを際立たせること。