五反田「かね将」のさつま揚げが家で味わえる！元dancyu編集長が追い求める日本一ふつうで美味しいレシピ
食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。
植野さんが紹介するのは「さつま揚げ」。
東京・五反田の大衆酒場「かね将」を再び訪れ、常連に人気の一品と衣はサクッ、中から玉ねぎの甘みがじゅわっと広がる「玉ねぎフライ」の作り方を紹介。さらに、この5年間で変化した店と親子の関係性にも迫る。
オープン同時に客が押し寄せる人気酒場
植野さんがやってきたのは、五反田駅から徒歩3分の場所にあり、店前にそびえる一本の木が目印の「かね将」。
開店は1983年で、午後4時半のオープンと同時に客が押し寄せる人気酒場だ。
初代の金子章治さんは学生時代からもつ焼き店で働き、この道40年以上。そして前回、ハムカツの作り方を教えてくれたのが、店長の神田光一さん。「牛すじトマト煮込み」の作り方を教えてくれたのが、初代の妻・アリシアさん。
五反田の“呑兵衛”たちをうならせているのが美味しくてリーズナブルなおつまみの数々。新鮮なモツを香ばしく焼き上げた「焼きとん」に、なんこつの食感がたまらない「自家製つくね」。
爽やかな甘みの「コーンバター」など、脇を固める一品料理の数々に加えて、初代が釣り好きということもあり、釣った魚がその日の特別メニューとして提供されることも。賑やかな雰囲気も酒のおとも、五反田の酒好きがこぞって薦める店だ。
初代から2代目に、400年続ける店へ
以前、植野さんが訪問してから5年が経ち、この間の変化を訪ねると、金子さんは「息子の代に代替わりして、今年の4月から2店舗目が始まりました」と話した。
2号店の「酒場かね将」は本店から道路をはさんで対角線側、歩いてわずか10秒の場所にある。「かね将」らしい雰囲気はそのままに、本店が焼きとんメインに対して2号店は魚のメニューが充実している。
「マグロかまのガーリック蒸し焼き」や6種類の刺身の盛り合わせなど、新鮮な魚介を使ったおつまみがそろう。
本店と同じメニューだけでなく2号店限定のメニューもあり、また違った楽しみ方が出来る店だ。
2代目の神田昌平さんに心構えについて聞くと、「お客さんを喜ばせることを大事にする。それだけで（父親は）40年やってきている。それを続けて行けば400年続けて行けると思う」と並々ならぬ覚悟を語った。味と思いを受け継ぐ“かね将”、400年後もきっと客の笑顔で溢れているだろう。
本日のお目当て、かね将の「さつま揚げ」。
一口食べた植野さんは「滑らかな中に、すり身の美味しさがフワっと広がる」と絶賛していた。
かね将「さつま揚げ」と「玉ねぎフライ」レシピを紹介する。
レシピを紹介！
■材料
［さつま揚げ］（15個分）
すり身（市販）…500g
干しえび…約 15g
うまみ調味料…小さじ1
かたくり粉…大さじ1
卵…1個
みりん…20ml
長ねぎ（小口切り）…適量
しょうが（すりおろす）…適量
揚げ油…適量
［玉ねぎフライ］（1人分）
玉ねぎ…1/2個
パン粉…適量
（バッター液）
小麦粉…75g
うまみ調味料…少々
水…200ml
卵…1/2個
■作り方
（1）［さつま揚げのタネを作る］ボウルにすり身・干しえび・うまみ調味料・かたくり粉・卵を入れ、ヘラで全体をよく混ぜる。
（2）みりんを加え、なめらかになるまで混ぜる。
（3）［玉ねぎフライの下準備］ボウルで小麦粉・うまみ調味料・水・卵を混ぜ、バッター液を作る。
（4）玉ねぎはヘタを落とし、縦に半分切り、横に5等分に切る。
（5）つまようじを1切れずつ刺す。
（6）玉ねぎにバッター液をつけ、パン粉をしっかりとつける。
（7）［さつま揚げと玉ねぎを揚げる］さつま揚げのタネは、揚げる直前に空気を入れるように混ぜ、スプーン2つで形を整え、170℃の揚げ油に入れる。
（8）空いているところに玉ねぎも入れる。
（9）さつま揚げは、揚げ色がついたら裏返す。
（10）両面に揚げ色がついたら取り出し、油をきる。
（11）玉ねぎフライも取り出し、油をきる。
（12）さつま揚げは耐熱皿に移し、電子レンジ 600wで約20秒間温める。
（13）さつま揚げにねぎ・しょうがを添えて完成。
■ポイント・コツ
※さつま揚げは、揚げる直前に空気を入れるように混ぜること。
※揚げたあとに電子レンジで温め、香りを際立たせること。