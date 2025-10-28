¡Ú·§ËÜ¸©¹â¹»±ØÅÁ¡Û¶å³Ø¤ÎÌç´Ö¡¦·§¹©¤Î±àÌÚ¡¦·ÄÀ¿¤Î±§ÅÔµÜ ¡ÈÃíÌÜ¤Î3Ç¯¥¨ー¥¹ÂÐ·è¡É
µþÅÔ¡¦ÅÔÂçÏ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿·§ËÜ¸©¹â¹»±ØÅÁ¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÎÅÚÍËÆü¡¢11·î1Æü¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú·§ËÜ¸©¹â¹»±ØÅÁ¡Û¶å³Ø¤ÎÌç´Ö¡¦·§¹©¤Î±àÌÚ¡¦·ÄÀ¿¤Î±§ÅÔµÜ ¡ÈÃíÌÜ¤Î3Ç¯¥¨ー¥¹ÂÐ·è¡É
º£Ç¯¤ÎÃË»Ò¤Î¥ìー¥¹¤Ï¡¢ºÇ½ª³ØÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿³Æ¹»¤Î¥¨ー¥¹ÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¶å½£³Ø±¡ Ìç´ÖÁóÂç¡Ê¤â¤ó¤Þ¡¦¤½¤¦¤À¤¤¡Ë¼ç¾
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎºÇ½ªÌÜÉ¸¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¡×
·§ËÜ¹©¶È ±àÌÚ±ï¡Ê¤½¤Î¤¡¦¤¨¤Ë¤·¡ËÁª¼ê
¡ÖÀäÂÐÍ¥¾¡¤·¤ÆÅÔÂçÏ©¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
·ÄÀ¿ ±§ÅÔµÜ½Ù¡Ê¤¦¤Ä¤Î¤ß¤ä¡¦¤·¤å¤ó¡Ë¼ç¾
¡ÖÅÔÂçÏ©¤Ë¹Ô¤¯¡×
µîÇ¯¤Î¶è´Ö¾Þ¤ÏÌç´Ö
µîÇ¯¡¢¶å½£³Ø±¡¡¢·§ËÜ¹©¶È¡¢·ÄÀ¿¤Ï¥¨ー¥¹¶è´Ö¤Î1¶è10km¤ËÎÏ¤Î¤¢¤ë2Ç¯À¸¤òµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶å½£³Ø±¡¤ÎÌç´Ö¡¢·§ËÜ¹©¶È¤Î±àÌÚ±ï¡¢·ÄÀ¿¤Î±§ÅÔµÜ¡£
¶è´Ö¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶å½£³Ø±¡¤ÎÌç´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¶å½£³Ø±¡ Ìç´ÖÁóÂç¼ç¾¡Ö¥¹¥íー¥Úー¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
Ìç´Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¤Ï¡¢1¶è¤Î¼¡¤Ëµ÷Î¥¤ÎÄ¹¤¤3¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¶è´Ö3°Ì¤Î²÷Áö¤Ç5¿ÍÈ´¤¡£6°ÌÆþ¾Þ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª³ØÇ¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï ¡ÈÀäÂÐÅª¥¨ー¥¹¡É ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìç´Ö¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à2Ç¯À¸¤Îµ×ÊÝÏÂ´²¡¢ÅÄÃæ°ô¿Â¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨ー¥¹³Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶å½£³Ø±¡ Ìç´ÖÁóÂç¼ç¾¡Ö±ØÅÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï1ËÜ¤Î¥¿¥¹¥¤ò½ÐÁö¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Áー¥àÁ´°÷¤Ç¤Ä¤Ê¤°¶¥µ»¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¿¥¹¥¤ò·Ò¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±ØÅÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¶å½£³Ø±¡¤ÎÏ¢ÇÆÁË»ß¡¢²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø¤ÈÇ³¤¨¤ë¤Î¤¬·§ËÜ¹©¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ù¤·¤µÌ£¤ï¤Ã¤¿¡×Íê¤â¤·¤µÁý¤¹±àÌÚ
µîÇ¯¤Î¸©¹â¹»±ØÅÁ¤Ç1¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿±àÌÚ±ï¤Ï¡¢Ä¾Á°¤ÎÄ´À°¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÎ×¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¹©¶È ±àÌÚ±ïÁª¼ê¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÂÎÄ´´ÉÍý¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤Ê¤È¤³¤í¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤È¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
ºÇ½ª³ØÇ¯¤ÇÍê¤â¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¥¨ー¥¹¤Î»Ñ¤Ë¡¢É¥ÅÄÆÁ¡Ê¤Ò¤¤¿¡¦¤¢¤¤é¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¥íー¥É¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢¾õÂÖ¤ÏÎÉ¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·§ËÜ¹©¶È¤Ï¡¢8·î¤ËÂçÊ¬¸©¤Î¶å½ÅÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶å½£ÁªÈ´¹â¹»±ØÅÁ¤Ç¡¢¶å½£³Ø±¡¤ò¾å²ó¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÄê¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¾å¤Ç·Þ¤¨¤ë¾¡Éé¤ÎÆü¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÔÂçÏ©¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ¹©¶È ±àÌÚ±ïÁª¼ê¡ÖºÇ¹â¤Î±ØÅÁ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç1Æü¤ò¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤·¤Æº£Ç¯Á°È¾¡¢¸©Æâ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ìー¥¹¤Ç¶å½£³Ø±¡¤ä·§ËÜ¹©¶È¤ò¤·¤Î¤°·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬·ÄÀ¿¤Ç¤¹¡£
¡È¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤éÀ©¤¹¡É ±§ÅÔµÜ
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¨ー¥¹¤Î±§ÅÔµÜ½Ù¤¬¸©¹â¹»ÁíÂÎ5000m¤Ç·ÄÀ¿Àª¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄÃæÌ¤Íè¤¬3000m¾ã³²¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÄÀ¿ ±§ÅÔµÜ½Ù¼ç¾¡Ö±ØÅÁ¤Ç¶å½£³Ø±¡¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤«¤é¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏÎÉ¤¤¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤È¤¤¤¦¤«¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¸©Æâ¤Î5000m²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¸©¹â¹»±ØÅÁ¤ËÎ×¤à±§ÅÔµÜ¤Ï¡¢µîÇ¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤·¤â¥¨ー¥¹¶è´Ö¤Î1¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ï·²¤òÈ´¤¤Þ¤¹¡£
±§ÅÔµÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿ØÍÆ¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¿º£Ç¯¤Î·ÄÀ¿¤Ï¡¢ÅÔÂçÏ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö²áµîºÇ¹â½ç°Ì¡á4°Ì¡×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ê¾åÌ¿Âê¤È¤·¤Æ¼«¤é¤Ë²Ý¤·¤Þ¤¹¡£
·ÄÀ¿ ±§ÅÔµÜ½Ù¼ç¾¡Ö·ÄÀ¿¹â¹»»Ë¾å¤ÇÆÃ¤Ë¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£3°Ì°ÊÆâ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÄã¥é¥¤¥ó¡×
3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¶å½£Âç²ñ¤Ø¿Ê¤á¤Ð¡ÖÆî¶å½£ÂåÉ½¡×¤È¤·¤ÆÅÔÂçÏ©¤Ø¹Ô¤±¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
±¿Ì¿¤Î¹æË¤¤Ï¡¢11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¤¹¡£