GANG PARADE、ライブ映像7本＆メンバーインタビュー11本を連続公開
10月29日（水）より7日間連続で、GANG PARADEの最新ライブ映像が公開される。
GANG PARADEは12月17日（水）にメジャー8枚目となるシングルリリースを控え、現在絶賛放送中の最注目アニメ『デブとラブと過ちと！』のオープニングテーマ担当に抜擢されているが、その8thシングルの初回生産限定盤に付属するBlu-ray Discに収録される最新のバンドセットワンマンライブ＜THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21＞から、リリースに先駆けて「GANG RISE」「アンビバレント」「Sparkling Moon」「Gangsta Vibes」「So many members」「Gang Gang Disco」「Plastic 2 Mercy」の計7曲をGANG PARADE公式YouTubeチャンネルにて大放出するという。
10月29日（水）から11月4日（火）までの7日間、毎日21：00に1曲ずつプレミア公開されていく予定で、それに伴い、公開の24時間前から1日限定でギャンパレメンバーのコメント動画も日替わりで公開される。楽曲への想いやライブの思い出など、メンバーそれぞれの蔵出しエピソードが楽しみだ。
また、11月7日（金）からはGANG PARADEの活動の軌跡を振り返る10周年イヤースペシャルインタビューも順次公開される。WACKの歴代ドキュメント映画や陣取り合戦の模様をまとめた映像作品でも制作を手がけた映像ディレクター・岩淵弘樹がメンバー11人それぞれの想いを深掘るという、見応え十分な合計11本の超濃厚インタビューだ。
10/29（水）21：00公開「GANG RISE」[THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21]
10/29（水）「GANG RISE」[THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21]
10/30（木）「アンビバレント」[THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21]
10/31（金）「Sparkling Moon」[THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21]
11/01（土）「Gangsta Vibes」[THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21]
11/02（日）「So many members」[THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21]
11/03（月祝）「Gang Gang Disco」[THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21]
11/04（火）「Plastic 2 Mercy」[THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21]
Major 8th Single「タイトル未定」
2025年12月17日（水）発売
楽曲配信＆商品予約：https://gangparade.lnk.to/8thSG
初回生産限定盤：WPZL-32261〜2 / 通常盤：WPCL-13726
初回生産限定盤（CD＋BD）：￥9,900（税込）/ 通常盤（CDのみ）：￥1,300（税込）
CD
「Happy Yummy Lucky Yummy」 ※絶賛放送中TVアニメ「デブとラブと過ちと！」OPテーマ
他、合計3曲収録予定
※初回生産限定盤および通常盤：共通
初回生産限定盤付属Blu-ray収録内容
・「THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21」ライブ映像
・「THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21」メイキング映像
＜GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE”＞
2025年12月16日（火）
＠Zepp Shinjuku（TOKYO）
OPEN 17：00 / START 18：00
[問] KM MUSIC 045-201-9999
https://gangparade.jp/news/detail/951
GANG PARADE FC「ASOVIVA」抽選先行
【通常チケット】スタンディング ￥4,800（税込）
【受付日程】10月23日（木）18：00〜10月29日（水）23：00
【FC URL】https://gangparade.jp/news/detail/952
※お一人様4枚まで
最速プレリザーブ抽選先行
【通常チケット】スタンディング ￥4,800（税込）
【受付日程10月30日（木）18：00〜11月5日（水）23：59
【受付URL】https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
プレリザーブ抽選先行二次
【通常チケット】スタンディング ￥4,800（税込）
【受付日程】11月6日（木）18：00〜11月12日（水）23：59
【受付URL】https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
プレリザーブ抽選先行三次
【通常チケット】スタンディング ￥4,800（税込）
【受付日程】11月13日（木）18：00〜11月19日（水）23：59
【受付URL】https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
プレリザーブ抽選先行四次
【通常チケット】スタンディング ￥4,800（税込）
【受付日程】11月20日（木）18：00〜11月24日（月）23：59
【受付URL】https://w.pia.jp/t/gangparade/
※お一人様4枚まで
チケット一般発売／電子チケット発券開始日
2025年11月29日（土）AM10：00〜
GANG PARADE オフィシャルサイト：https://gangparade.jp/
GANG PARADE オフィシャルX：https://x.com/GANG_PARADE
GANG PARADE オフィシャルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@gangparade/channels
GANG PARADE オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@gang_parade