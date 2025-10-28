JR¶å½£¡¢ÆüÆîÀþ¤Î¾ÍèÁü¸¡Æ¤¤Ø¡¡ÌýÄÅ¡½»ÖÉÛ»Ö¡¢31Æü½é²ñ¹ç
¡¡µÜºê¡¢¼¯»ùÅçÎ¾¸©¤äJR¶å½£¤Ï28Æü¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÆüÆîÀþ¤ÎÌýÄÅ¡ÊµÜºê¸©ÆüÆî»Ô¡Ë¡½»ÖÉÛ»Ö¡Ê¼¯»ùÅç¸©»ÖÉÛ»Ö»Ô¡Ë´Ö¤Î¾Íè¤Îºß¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÇ¤°Õ¶¨µÄ²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£JR¶å½£´ÉÆâ¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤òÁö¤ë»Ø½ÉËíºêÀþ¤Î»Ø½É¡½Ëíºê´Ö¤ËÂ³¤¯2ÎãÌÜ¡£31Æü¤ËµÜºê¸©Ä£¤Ç½é²ñ¹ç¤ò³«¤¯¡£
¡¡Â¸Â³¤äÇÑ»ß¤È¤¤¤Ã¤¿Á°Äó¤ÏÃÖ¤«¤º¡¢±èÀþ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ä²ÝÂê¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¹ç¤ÏËÁÆ¬¤ò½ü¤Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢µÜºê¸©¤ÎÆüÆî»Ô¤È¶ú´Ö»Ô¡¢¼¯»ùÅç¸©»ÖÉÛ»Ö»Ô¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡JR¶å½£¤¬¸øÉ½¤·¤¿2023Ç¯ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌýÄÅ¡½»ÖÉÛ»Ö´Ö¤Î1¥¥íÅö¤¿¤ê¤Î1ÆüÊ¿¶Ñ¾èµÒ¿ô¡ÊÍ¢Á÷Ì©ÅÙ¡Ë¤Ï179¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£