ニコール・キッドマン、『ムーラン・ルージュ』のオリジナル衣装を身に着けたケンダル・ジェンナーとコラボ
ニコール・キッドマンが『ムーラン・ルージュ』のバズ・ラーマン監督がプロデュースする「Vogue World」2025に登場。同作のオリジナル衣装に身を包んだケンダル・ジェンナーと時を超えたコラボを見せた。
【動画】『ムーラン・ルージュ』を彷彿とさせるニコールのモノクロ映像
現地時間10月26日、ハリウッドのパラマウント・スタジオで開催された「Vogue World」2025。今年はハリウッドをテーマに、ラーマン監督がプロデュース＆プレゼンターとして参加。監督と『ムーラン・ルージュ』でタッグを組んだニコールは、リタ・ヘイワースが『ギルダ』（1946）で着たドレスにインスピレーションを受けてデザインされたという、シャネルのカスタムドレスを纏い、オープニングを飾るモノクロ映像に登場した。
椿の花をあしらった細身のドレスに同色のグローヴを合わせ、ブロンドの髪の毛を巻いてクラシカルな雰囲気にコーデしたニコールは、リタが映画で歌った「Put the Blame on Mame」に合わせ、男性モデルたちとダンスを披露。また、ランウェイにも姿を現し、美しいウォーキングを披露した。
またショーには、ラーマン監督の妻で衣装デザイナーのキャサリン・マーティンが、『ムーラン・ルージュ』で主人公サティーンを演じたニコールのためにデザインした、ショーガールの衣装をまとったケンダルが登場。時を超えたコラボを見せた。
ニコールはインスタグラムにて、この日の舞台裏を捉えた映像や写真を公開。「Vogue World：Hollywoodで映画とファッションを祝福」と綴り、関係者に感謝した。友人のナオミ・ワッツから「さすがクイーン！」、ヘンリー・ゴールディングから「素敵でした！」と称賛が寄せられたほか、ファンからも「これぞグラマラスの定義」「美しい」「まさにクラシックな映画スター」などとコメントが寄せられている。
