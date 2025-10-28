¥À¥àÄì¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿º½¡ÉÂÏº½¡É¡¡³¤¤Ë±¿¤ó¤Ç¥¢¥µ¥ê¤¬À®Ä¹¡ª¡©¡¡°ìÀÐÆóÄ»¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤Ò¤â²ò¤¯
1977Ç¯¤Ë¤Ï6Ëü5000¥È¥óÄ¶¡£
¤³¤ì¤ÏÍÌÀ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥µ¥ê¤Îµù³ÍÎÌ¤Î¿ä°Ü¤Ç¤¹¡£º£¤ä¤½¤Î¿ô¤Ï·ã¸º¤·¡¢¥Ôー¥¯»þ¤«¤éÌó45Ç¯·Ð¤Ã¤¿2023Ç¯¤Ï¡¢540Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µù³ÍÎÌ¤Î²óÉü¤Î¤¿¤áÍÍ¡¹¤ÊÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥¢¥µ¥ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÀÐÆóÄ»¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÄÁ¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ®½Å¤Ê¥Çー¥¿¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¹©¶ÈÂç³Ø¤ÇÄ¹Ç¯¡¢ÍÌÀ³¤¤Î¥¢¥µ¥ê¤Ê¤É2Ëç³¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÄ°æÌÀ¶µ¼ø¤Ç¤¹¡£
¥¢¥µ¥ê¤Îµù³ÍÎÌ¤Î²óÉü¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤àÅÄ°æ¶µ¼ø¤¬¡¢º£¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÂÏº½¡×¤Ç¤¹¡£
ÂÏº½¤È¤Ï¡¢¾åÎ®¤«¤éÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢¥À¥à¤ÎÄì¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿º½¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥À¥à¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÏº½¤¬Î¯¤Þ¤ë¤È¥À¥à¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë
Ê¡²¬¹©¶ÈÂç³Ø ÅÄ°æÌÀ¶µ¼ø¡ÖÂÏº½¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥À¥à¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¤òÃù¤á¤ë¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥À¥à¤Ç¤Ï¡¢ÂÏº½¤ÎÍÆÎÌ¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎÌ¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢Âç±«¤Î»þ¤Ê¤É¤Ë¿å¤òÃù¤á¤ëËÜÍè¤Îµ¡Ç½¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯ÉÑÈ¯¤¹¤ëÂç±«¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥À¥à¤Ë¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¤ËÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Åö½é¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂÏº½ÎÌ¤ò¾å²ó¤ë¥±ー¥¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¥À¥à¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©ÈþÎ¤Ä®¤Ë¤¢¤ëÎÐÀî¥À¥à¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÅÄ°æ¶µ¼ø¡Ö100Ç¯´Ö¤Ç¤À¤ó¤À¤óÂÏº½¤¬Ëä¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤±¤É¡¢ÎÐÀî¥À¥à¤Ï±¿ÍÑ³«»Ï¤«¤é50Ç¯¤Û¤É¤ÇÍÆÎÌ¤Î93.6¡ó¤Þ¤ÇÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íø¿åÍÆÎÌ¤ä¹¿¿åÄ´ÀáÍÆÎÌ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
°ìÀÐÆóÄ»¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÅÄ°æ¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥µ¥ê¤È¥À¥à¤ÎÌäÂê¤ò°ìÅÙ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö¥À¥à¤ÎÂÏº½¤òÄ¾ÀÜ´³³ã¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡×¤³¤È¡£
·§ËÜ¸©¤ÎÃæ±û¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÎÐÀî¤ÏÍÌÀ³¤¤Ø¤ÈÃí¤®¡¢¥¢¥µ¥ê¤ÎÀ¸°é¤ËÉ¬Í×¤Êº½¤ò´³³ã¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥À¥à¤ä±á¤¬ºî¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´³³ã¤ËÎ®¤ì¹þ¤àº½¤ÎÎÌ¤Ï¸º¾¯¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÅÄ°æ¶µ¼ø¤Ï¡¢¤³¤¦¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ°æ¶µ¼ø¡ÖËÜÍè¡¢³¤¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Æ²Ï¸ý´³³ã¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ç¥¢¥µ¥ê¤¬½»¤à´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤ÅÚº½¤¬¡¢¥À¥à¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¤½¤ÎÅÚº½¤ò´³³ã¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¤«¤Ê¤È¡×
ÂÏº½200¥È¥ó¤ò»µ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ï
2024Ç¯3·î¤ËÅÄ°æ¶µ¼ø¤¿¤Á¤¬ÂÏº½200¥È¥ó¤ò»µ¤¤¤¿¡¢ÎÐÀî²Ï¸ý¤Î´³³ã¤ò¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
°ì½ï¤Ë¸¦µæ¤ò¤¹¤ë·§ËÜ¸©Î©Âç³Ø¤Î¾®¿¹ÅÄÃÒÂç½Ú¶µ¼ø¤âÄ´ºº¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ°æ¶µ¼ø¡Ö¥¢¥µ¥ê¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×
¡Öº½¤ò¤¹¤¯¤Ã¤ÆÀö¤¦¡×¡Ö¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÅÄ°æ¶µ¼ø¡Ö8·î¤ÎÂç±«¤Ç¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÅÀ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥¢¥µ¥ê¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç½½Ê¬Ìò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥µ¥ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡×
¥¢¥µ¥ê¤ÎÀ¸°é´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿º½¤ò´³³ã¤Ë»µ¤¯¼êË¡¤Ï¡ÖÊ¤º½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄ°æ¶µ¼ø¤³¤¦¤¤¤¦º½Íø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Çº½Íø¤Ë¥¢¥µ¥ê¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÎ®¤µ¤ì¤º¤Ë°ÂÄê¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥À¥à¤ÎÂÏº½¤Ï¡¢Î³¤¬Âç¤¤¯¡¢Ê¤º½¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÂÏº½¤ò»µ¤¤¤¿¾ì½ê¤Î¥¢¥µ¥ê¤Ï»µ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢2ÇÜ¤Û¤ÉÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿Êª¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤¿º½¤ò¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ç±¿¤Ö¡×
Ã±½ã¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ¸©Î©Âç³Ø ¾®¿¹ÅÄÃÒÂç½Ú¶µ¼ø¡Ö²æ¡¹¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÃÎ¸«¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅÄ°æ¶µ¼ø¡ÖÆüËÜÃæ¤Ç¥À¥à¤ä±á¤òÂ¤¤Ã¤Æ¡¢±è´ß¤Î´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ´ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì´¤¬¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¥À¥à¤ÎÂÏº½¤ò¥¢¥µ¥êÉü³è¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¸¦µæ¤Ï¹ñÆâ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯8·î¤Ë´Ä¶Âç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤Î¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅÄ°æ¶µ¼ø¤Ïº£¸å¡¢¥À¥à¤ÎÂÏº½¤òºÎ¼è¤·¡¢¸¦µæ¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ²Ï¸ýÉÕ¶á¤ÎÀî¤Ëº½¤òÃÖ¤¡¢¤è¤ê¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤è¤ê¼«Á³¤Ê·Á¤Ç¤ÎÌäÂê²ò·è¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
ÅÄ°æ¶µ¼ø¡ÖËÜÍè¤ÎÎÐÀî¤ÎÅÚº½¤ÎÎ®¤ì¤òºî¤ë¤³¤È¤ÇÀî¤Îµû¤Î½»¤à´Ä¶¤ò²þÁ±¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿³¤¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤Æ³¤¤Î´Ä¶¤â²þÁ±¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊËÜÍè¤Î¼«Á³¤Ë¶áÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¡×