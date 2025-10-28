人気バンドのギタリスト、病院から出された内服薬の“名前ミス”で大バズり「私の名前は抗生物質」「どうしてこうなったw」
ヴィジュアル系ロックバンド「NIGHTMARE」のギタリスト・咲人が、28日までにエックスを更新。病院でもらった内服薬に記載された名前の誤記を公開し話題になっている。
【写真】ファンが爆笑した“名前ミス”
咲人が「野良猫に引っ掻かれたので病院に行きました。私の名前は抗生物質になりました」とつづり公開したのは、病院で処方された内服薬の袋を写した写真。よく見ると名前を記載する部分が「抗生物質様」となっており、薬の名前が氏名になってしまっている。
この投稿にファンからは「どうしてこうなったw」「抗生物質さん、お大事にね」「何より驚いたのは、印字だということ」「名前に笑っちゃいましたがお大事になさってください」「笑いましたwちょっとメンバーコールしづらいですね」など爆笑が起きていた。
■咲人（さきと）
2000年1月に結成されたヴィジュアル系ロックバンド「NIGHTMARE」のギタリスト。同バンドは2016年に活動を一時休止したが、結成20周年の2020年に活動を再開。今年11月には日本武道館でライブが控えている。
引用：「咲人」エックス（＠suck_it_nm）
