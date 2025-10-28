脳出血で療養中の清原翔32歳、佐藤栞里らに囲まれ“眩しい笑顔” 「めっちゃ素敵」「愛されてる」
昨年5月23日にインスタグラムにて“4年ぶりの顔出し”をした俳優の清原翔が、28日までにインスタグラムを更新。自身の近影を披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
2023年と2024年の誕生日にインスタグラムで近況を報告していた清原だが、手術後に顔出しはしていなかった。そんな中、昨年5月23日に「30オーバーでヒゲ解禁」と友人と笑顔を見せる写真を投稿。突然の顔出しにファンからは驚きと安心の声が殺到した。
今回は「昨日は神戸会の皆さんと初めましてのちーくん 楽しかったー！」とつづり、モデル・タレントの佐藤栞里ら大勢の仲間たちに囲まれるショットを披露。「愛されてますね」「めっちゃ素敵」などのコメントが集まっている。
引用：「清原翔」インスタグラム（＠mrkiyotan）
