川崎麻世、21歳年下妻との密着2ショット公開「2人ともスタイル抜群」「プレゼント素敵すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/10/28】タレントの川崎麻世（※「崎」は正式には「たつさき」）が10月27日、自身のInstagramを更新。妻で料理研究家の花音との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】62歳タレント「素敵すぎる」21歳年下妻への銀座で買ったプレゼント
川崎は「夫婦揃ってTV番組の収録がありました」と報告。川崎はグレーのスーツ姿、花音はベージュのワンピース姿で階段で並ぶ2人の姿を披露した。また「花音が着てるワンピースは2人で銀座行って僕が選んでプレゼントしました」と明かし、「いいの？って聞かれたから勿論！だって財布は同じでしょ？と言ったら今更結婚した実感がわいたみたい」とエピソードを綴った。
この投稿に、ファンからは「素敵な夫婦」「仲良し」「微笑ましい」「2人ともスタイル抜群」「プレゼント素敵すぎる」といったコメントが寄せられている。
川崎は、タレントのカイヤと1990年に結婚したものの2001年頃から別居生活を送り、裁判の末、2023年10月に離婚が成立したことを報告。その後、2024年10月に21歳年下の花音との再婚を発表した。（modelpress編集部）
◆川崎麻世、美人妻とのTV収録を報告
◆川崎麻世と美人妻の2ショットに反響
