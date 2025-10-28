NECパーソナルコンピュータは、 LAVIEブランドの新製品として、ノートPC「LAVIE SOL」「LAVIE N13 Slim」およびAndroidタブレット「LAVIE Tab T11N」を、2025年10月30日以降に順次発売します。

「LAVIE SOL」（プラチナシルバー）

「LAVIE SOL」は、Copilot＋ PCに対応した13.3型のモバイルノートPC。ノイズレスなデザインやタッチパネル、長時間駆動バッテリーなど、日常生活に寄り添う“相棒”としての使いやすさを継承しながら、AI時代の学びと創造を支える機能を新たに搭載しています。

「LAVIE SOL」（ムーンブラック）

上位モデルには、最新のインテル Core Ultraプロセッサー （シリーズ 2）を採用。性能向上をはかりながら省電力を両立し、バッテリー駆動時間は、動画再生時：約17.7時間、アイドル時：約34.3時間（JEITA 3.0バッテリー駆動時間測定法）と、従来比約1.5倍と大幅に向上しています。

プロセッサー由来の省電力化に加え、利用状況に合わせたAIを活用した電力消費低減の取り組みにより、駆動時間を延ばしています。また、充電時に上限を制限することでかかる負荷を軽減することで、バッテリーの劣化を抑え、長く使うことができます。

AI処理に最適化されたNPUを内蔵しており、Copilot＋ PCに対応、ユーザの操作履歴や作業内容を呼び出せる「リコール」機能や、生成AIアプリのローカル処理にも対応可能です。キーボードには「Copilotキー」と「LAVIE AI Plusキー」を搭載し、ワンタッチでAIアシストを起動できます。

さらに、新モデルでは「LAVIE AI Plus Hint」を搭載。AIがユーザの使い方にあわせたヒントを表示、LAVIEに搭載された様々な機能を紹介することで、最大限活用できるようユーザをサポートします。

さらに離席・復帰を感知して自動ロック／解除を行うスマートセンシング機能により、日常の操作性とセキュリティを両立。Wi-Fi 7対応による高速通信、Windows Hello 顔認証対応IRカメラ、軽量ボディなどを備え、キャンパスからカフェ、自宅まで、どこでも快適に使えるモバイル性能を実現しています。

カラーはプラチナシルバー／フェアリーパープル／ムーンブラックの3色。

薄型軽量設計の13.3型モバイルPC

「LAVIE N13 Slim」は、約1175gの軽量アルミボディと約15mmの薄型設計を両立し、MIL規格準拠の堅牢性を備えたモバイルノートPCです。これまで若年層を中心に、デザイン性と高いパフォーマンスのバランスで好評を得てきたシリーズで、新モデルではエントリーモデルからSSD 512GBに強化。動画や写真、学習データなどを余裕をもって保存できます。

「LAVIE N13 Slim」（ポーラーブルー）

バックライト付きキーボードには「Copilotキー」と「LAVIE AI Plusキー」を搭載し、ワンタッチでAIアシストを起動可能。新モデルでは「LAVIE AI Plus Hint」を搭載し、AIがユーザの使い方にあわせたヒントを表示、LAVIEに搭載した様々な機能を紹介することで、最大限活用できるようユーザをサポートします。

Ryzen 7000シリーズ プロセッサとロングバッテリー設計により、オンライン授業やモバイルワークでも快適に活用可能。13.3型ワイド LED IPS液晶は、高精細なWUXGA：1920×1200と、眼に優しいノングレア液晶を採用。

洗練されたライトシルバー／ポーラーブルーの2色展開で、幅広いシーンに調和するモバイルノートPCに進化しています。

手書きに対応したペン付きタブレット

「LAVIE Tab T11N」は、MediaTek Dimensity 6300を搭載した11型のAndroidタブレットです。高精細2560×1600ドットの90Hzディスプレイと8GBメモリにより、動画視聴から学習、ビジネスまで幅広い用途で快適に動作します。

「LAVIE Tab T11N」

最大の特徴は、標準で付属する低レイテンシの「デジタルペンB」。従来比約40％の遅延低減により、紙に書くような自然な描き心地を実現しています。ノートや資料への書き込み、アイデアスケッチなどをスムーズに行えるほか、Googleの「かこって検索」や手書きノートアプリ「Nebo」「My Script Calculator 2」にも対応。学び・創造・調べる作業をシームレスにつなげることができます。

今どきの学生は、配布されるPDF資料にタブレットでノート取り、レポート作成はPCでというスタイルが定着しつつあり、LAVIE Tab T11Nはそのニーズに応える設計となっています。さらに、手書きによるアイデア整理は社会人の思考支援ツールとしても有効であり、ビジネスシーンでも活用できます。

約485gの軽量設計と薄さ約7mmの薄型ボディにより、どこへでも気軽に持ち運べ、毎日の生活に自然に溶け込むルナグレー、サンドローズの2色のカラーバリエーションをラインアップしています。

NEC 「LAVIE SOL」「LAVIE N13 Slim」「LAVIE Tab T11N」 発売日：2025年10月30日以降順次発売 オープンプライス

