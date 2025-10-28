Àô¥Ô¥ó»Ò¡¢¥¯¥½¥Ð¥Ð¥¢Ìò¤Çº´Æ£Î´ÂÀ¤È¶¦±é¡Ö¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ»ä¤Ï¥¹¥¿¡¼¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÈÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ë¡×
Àô¥Ô¥ó»Ò¡Ê78¡Ë¤Èº´Æ£Î´ÂÀ¡Ê45¡Ë¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö½ª³è¤ò»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¡¢55ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÍèÇ¯4·î25¡¢26Æü¡¢Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼1010¤Û¤«¡Ë¤Îµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤¬28Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö»à¤Í¡¢¥¯¥½¥Ð¥Ð¥¢¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ18ºÐ¤Ç²È¤ò½Ð¤¿1¿ÍÂ©»Ò¡Êº´Æ£¡Ë¤¬55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÍÁ³¡¢75ºÐ¤ÎÊì¡ÊÀô¡Ë¤¬Êë¤é¤¹²È¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤òÊú¤¨¤¿Êì¤ÈÂ©»Ò¤¬ºÆ¤Ó¡È²ÈÂ²¡É¤È¤·¤Æ¤Îå«¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
º´Æ£¤ÎºÊÌò¤ËÀ±Ìî¿¿Î¤¡Ê44¡Ë¡¢Àô¤ÎÍ§¿ÍÌò¤Ë¡¢¤¢¤á¤¯¤ß¤Á¤³¡Ê61¡Ë¡£
¸¶ºî¤ò2²óÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¦Àô¤Ï¡Ö²ñÏÃ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£4¿Í¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÉÌÛ¤ÇÃÎÅª¤Ê½÷À¡£¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¬¤µ¤Ä¤Ê½÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö·à¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¼¤ÒËÜ¤òÀè¤ËÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£·ë¹½ºÇ¸å¤Ïµã¤±¤Þ¤¹¤è¡£2²óÌÜ¤ËÆÉ¤ó¤À»þ¤ÏËÜÅö¤Ëµã¤±¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÇ¯Ï·¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤ËÎÞ¤â¤í¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤¢¤á¤¯¤Ï¡Ö¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤ÎÂç¿ÆÍ§Ìò¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤±¤¤¤³¾ì¤«¤éËè²ó¡¢¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤Î¤»¤ê¤Õ¤òÊ¹¤¤¤ÆÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
À±Ìî¤â¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¿´¤ò¤Ò¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4¿Í¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¡£
º´Æ£¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤ª¼Çµï¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£ÉñÂæ¤Ï°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì´ü°ì²ñ¡£¤¹¤Æ¤¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉñÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÀô¤Ï¡ÖÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¬ÀèÇÚ¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤É¤ó¤É¤ó¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·Ý¤Î¾å¤Ç¤ÏÊ¿Åù¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ë¤Î¤ËÀèÇÚ¤â¸åÇÚ¤â¤Ê¤¤¡×¤È3¿Í¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£¤½¤Î¸å¤Ç¡Ö»ä¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¡£ÎÉ¤¤Êª¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¡Ø¤¤¤¸¤á¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ìÇ°¡£¤À¤«¤é³§¤µ¤ó¡¢¡Ê»ä¤Î½õ¸À¤ò¡ËÌ½ÅÚ¤ÎÅÚ»º¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÂ³¤±¤¿¡£
¸¶ºî¤ÏÊÝºäÍ´´õ»á¤Î¾®Àâ¡Ö¡Ø»à¤Í¡¢¥¯¥½¥Ð¥Ð¥¢¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£ÊÝºä»á¤Ï¡Ö°Æ¤ÎÄê¡¢¥³¥ó¥×¥é¾å¤ÎÌäÂê¤Ç¸¶ºî¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉñÂæ¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Àô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÊì¤Ë¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤òÌ½ÅÚ¤ÎÅÚ»º¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÉñÂæ²½¤Î´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£