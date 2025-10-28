東京・渋谷区神南の渋谷区立北谷公園に２７日、テレビ放送中のアニメ「ガチアクタ」の大きなボードと、廃品を再利用した大きなオブジェが展示され、一般公開された。現在、渋谷周辺では街全体をアートととらえ、多種多様な人々がアートに触れ、考え、体験する「渋谷芸術祭」を開催中だが、このイベントと「ガチアクタ」がコラボ。渋谷の街の盛り上げに一役買っている。

「渋谷芸術祭」は、２００８年に京王井の頭線渋谷駅に岡本太郎さんの「明日の神話」が展示されたことをきっかけとして０９年から開始された。「ガチアクタ」は、グラフィティアーティストの晏童秀吉さんが監修をつとめており、作品に持ち込まれているグラフィティアートやストリートファッションといった要素も渋谷の街にぴったりだ。２７日に展示された作品も、物語と世界観につながったもの。主人公・ルドの両手を模して造られたオブジェの材料はゴミとして捨てられた雑多な廃棄物だ。ルドが天界にいたころ、捨てられたゴミを修復、再利用し、物を大切に使っていたというストーリーをほうふつとさせる。

「渋谷が観光都市になっていくために、何が必要かというワークショップを先日行った時も、まずゴミ問題を何とかしないとダメだという話になりました」と渋谷区観光協会の金山淳悟理事長。「多種多様なゴミがありますが、もともと誰かが思いを込めて作ったり、大切に使っていたもの。それをただ捨てるのではなく、誰かの手に渡していく、もう一度メンテナンスして再活用するといったサイクルを回すことで、問題の一部は解決できるのではないかと思います。『ガチアクタ』は渋谷の街が持つ都市や社会の課題をアップデートしてくれる、いい作品、世界観だと思います」という。

２５日には現在アニメのエンディング主題歌「番」を歌っている３ピースロックバンド・カラノアのメンバー３人が渋谷の街の清掃活動に参加。３１日には、渋谷の街でも路上飲酒やごみの散乱が問題視されているハロウィンを迎えるが、その前にゴミ問題を啓発した形だ。

オブジェが展示されている北谷公園は、ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ渋谷（渋谷公会堂）や区役所、代々木公園、ＮＨＫ放送センターなども近く、ハイブランドショップなどが並ぶ閑静な街並みの中にあるが、かつては喫煙所がわりに使われたり、違法駐輪の自転車であふれたりと、荒れたところが目立つ場所だったという。そこに民間活力を導入し、公園内に人気のコーヒーショップがオープンして緑地やベンチが整備され、おしゃれなスポットに様変わりした。

現在も、渋谷は２０３４年までかかると言われる大規模な再開発が進行中。街は刻々と変貌を遂げている。すべてを飲み込み、アートに昇華し、時代の先端を行く街として変わり続ける渋谷。「カルチャーって、個性やこだわりが力になっていくものだと思います。誰しもが大事なものを強く持ち続けていれば、何者かになれるということを証明してきた街が渋谷だと思いますし、今回のこの展示で、ファンの方々が理解を深めたり、知らなかったら検索して知ったりといったところで伝わっていけばいいな…と思います」と金山さんは話した。

オブジェは１１月２日まで展示されている。