ハッシュタグじゃない！ 写真も画質が!?

海上自衛隊潜水艦隊の公式Xは2025年10月22日、潜水艦救難艦「ちよだ」内で行われた「2人羽織ホットドッグ早食い選手権」の様子を公開しました。

【真面目かワザとか…？】これが、ハッシュタグが機能していない2人羽織大会です（画像）

公式Xは「2人羽織ホットドック早食い選手権を行いました 顔にケチャップついてしまった・・・、わざとじゃないですよ！！」というコメントと共に、「ちよだ」の乗組員が白熱した2人羽織対決を行っている写真を投稿しました。

ただ、ハッシュタグがなぜか機能しておらず、ただの「♯」になっているということで、この投稿を見た人たちからは「それハッシュタグじゃなくてシャープだよ…」「いくら潜水艦乗りだからって、ハッシュタグころしてまでネットの海に潜らなくたっていいですに」「シャープって打っても# ←これは出てくるから シャープって打って# ←これじゃねえなってなって♯←これに直して間違えたというトリッキーさ」といったツッコミコメントが寄せられていました。

また、画質もなぜか悪いということで「親の昔のガラケーで撮った画質」「ずーーーーーっと平成初期から何十年もずっと海に潜ってるのかもしれない…」とイジられていました。

なお、投稿にツッコミどころが多いことで逆にコメントや多くの反応が寄せられているということで、「Twitter下手すぎるのか上手すぎるのか判断できねえ」といったコメントもありました。

ちなみに、潜水艦救難艦「ちよだ」は深海救難艇 （DSRV）と搭載する艦となっており、特に海中で遭難・浮上不能になった潜水艦の乗員救助の任に当たる艦となっています。