え、【セザンヌ】さん天才？？ 40・50代にも激推ししたい♡「優秀ハイライト」

洗練された艶肌を叶えるには、ハイライト選びにも注目してみて。【CEZANNE（セザンヌ）】のメイクアップアイテムは、プチプラながら大人世代にもおすすめできるアイテムが盛りだくさん。そんな中から今回、@ftn_picsレポーターKaori.Fさんがレポートしているのは、肌に自然な明るさと立体感を与えてくれる「優秀ハイライト」です。40・50代の気になる影やくすみにもアプローチしやすい、イチ押しのハイライトをご紹介します。

その輝きから目が離せなくなりそう！

【CEZANNE】「パールグロウハイライト SP3 スノーファンタジー」\847（税込）

限定色として登場したこちらのハイライトは、雪のような透明感を感じさせる4色を1つのパレットに閉じこめたアイテム。写真からも分かる繊細なきらめきで、「プチプラとは思えない！」と驚く人も多いのでは。限定色という特別感も相まって、持っているだけで気分が高まるかもしれません。

雪のヴェールをまとったような肌を目指せる4色

1色ずつ肌にのせると、意外にもそれぞれの違いが分かる発色に。レポーターKaori.Fさんによると「ブラシで4色をブレンドして使えば、肌の上で光と色が溶け合い、まるで“雪のヴェール”をまとったような上品な濡れツヤを演出できます」とのこと。さらに「ヒアルロン酸Naやラベンダー花エキスなど4種の美容保湿成分を配合し、しっとりとした質感」なのだそうで、肌の乾燥が気になるこれからの季節にも使いやすそうです。

素肌感を残したまま、立体美を演出する

【CEZANNE】「トーンフィルターハイライト」＜01 フィルターベージュ＞\693（税込）

レポーターKaori.Fさん曰く、「SNSで『フィルター級の美肌になれる』と注目を集めている」という、新作ハイライトがこちら。セザンヌ公式サイトによると「気になるお肌のくすみや毛穴、赤みなどの肌悩みを補正するパウダーハイライト」とのことで、「しっかりファンデを使うメイクは避けたいな」という日にも活躍してくれるかも。レポーターKaori.Fさんが、「素肌感を残しながら美肌に見せてくれます」と絶賛しているハイライトがこの価格で手に入るなら、嬉しい限り。

Before & Afterで分かる！ 美肌見せ効果に期待大

レポーターKaori.Fさんが紹介しているBefore & Afterからも分かるように、頬にのせるとテカリが消え、シミや肌の凹凸も目立たなくなっています。「乾燥を防ぎながら快適な仕上がりに」、「テカリやすい小鼻やTゾーンにもぴたりとフィットし、仕上がりの持ちをさりげなく後押し」（レポーターKaori.FさんのInstagram投稿より）とのことで、毎日のメイクに欠かせない1品になりそうな予感。

