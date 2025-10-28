M!LK山中柔太朗、『NYLON JAPAN』×名古屋PARCOコラボビジュアルに登場 名古屋駅への展開も予定
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗が、雑誌『NYLON JAPAN』（カエルム）と名古屋PARCOとのコラボレーションによるA／Wファッションキャンペーン「Wonder Forest」のビジュアルに登場する。
【写真】豪華！星乃夢奈らと最旬のファッションを披露する山中柔太朗
本キャンペーンでは、今秋の改装によってさらに充実したグローバルブランドや多彩なラインナップを誇る名古屋PARCOならではの幅広いトレンドアイテムを使用し、10のスタイリングを撮りおろし。季節感を取り入れた最旬のファッションコーディネートを提案する。また、この撮りおろしカットは、『NYLON JAPAN』12月号（10月28日発売）にも掲載される。
さらに期間中は、名古屋PARCO館内だけでなく名古屋駅（サンフラワーボード）や栄駅（大同特殊鋼 Phenix スクエア）などの主要エリアにもキャンペーンビジュアルを大々的に展開する予定となっている。
なお同ビジュアルには、星乃夢奈、清家碧羽、らん、葵揚、あにお天湯も登場する。
