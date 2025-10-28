¡Ö¥Ð¥ëー¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×Á°¤Ë¥Æ¥íÂÐ½è·±Îý¡¡¤³¤È¤·¤Ï½é¤á¤ÆÉÔ¿³¤Ê¥É¥íー¥óÈôÍè¤òÁÛÄê¡¡º´²ì
º´²ì¸©¤Ç30Æü¤«¤é¡Öº´²ì¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ð¥ëー¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¡¢¥Æ¥í¤òÁÛÄê¤·¤¿·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ëー¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·±Îý¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤äº´²ì»ÔÌò½ê¤Î¿¦°÷¡¢¶áÎÙ¤Î¤³¤É¤â±à¤Î±à»ù¤é¤ª¤è¤½100¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥íÂÐ½è·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï5²óÌÜ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÉÔ¿³¤Ê¥É¥íー¥ó¤¬²ñ¾ì¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿ÁÛÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÍ¶Æ³¤Ë½¾¤¤ÈòÆñ¤¹¤ë¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤äÉÔ¿³Êª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë·±Îý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
30Æü¤«¤é11·î3Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥ëー¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÉÔ¿³¤ÊÈô¹ÔÊª¤äÉÔ¿³¼Ô¤Ê¤É¤òÈ¯¸«¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£