「Ray/レイ」（2005年）でアカデミー賞の主演男優賞を獲得した俳優でシンガーソングライターのジェイミー・フォックス（57）が、自宅で開催したミュージックフェスティバルでのグロリラのパフォーマンス中、ボトルをステージに投げ入れた観客に激怒した。ジェイミーの17歳の娘アナリースさんが主催したハロウィンテーマの「Skvlkフェスト」が24日、ジェイミー宅で行われていたが、ラッパーのグロリラが歌っているところでガラス瓶が投げ込まれ、パフォーマンスが一時中断されたとTMZは報じている。



【写真】こんなに入る!?自宅の庭に観客ぎっしり

ネットに投稿されている動画で、ジェイミーは「なんでそんなことをするんだ?なんでステージに物を投げ込むんだよ。これは無料イベントだ」と信じられないといった表情。「お前らにはもったいなさすぎる。ひどい話だ。がっかりだよ。みんなのことは大好きだが、あれをやった奴は大嫌いだ。うちで物を投げるだって?あり得ない」と怒りをあらわにしている。



その後、グロリラはパフォーマンスを再開、セットを最後までやり遂げた。



ジェイミーはインスタグラムへの投稿で、この一件については触れることなく、ラッパーのタイガや俳優で歌手のレオン・トーマスも出演したこのイベントを主催した娘の尽力を称賛した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）