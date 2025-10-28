¥ê¥Ë¥¢¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¸½¾ì¤Î¤Û¤Ü¿¿¾å¤ÇÆ»Ï©¤¬Î´µ¯¡¡JRÅì³¤¤¬¹©»öÃæÃÇ¡¡Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è
28ÆüÄ«¡¢Åìµþ¡¦ÉÊÀî¶è¤Î¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¸½¾ì¤Î¤Û¤Ü¿¿¾å¤ÎÆ»Ï©¤¬Î´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢JRÅì³¤¤Ï¹©»ö¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È28Æü¸áÁ°8»þÈ¾º¢¡¢ÉÊÀî¶èÌò½ê¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¼Ò°÷¤¬ÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¼ÖÆ»¤¬ºÇÂç¤Ç13¥»¥ó¥ÁÎ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ²¼80¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î´µ¯¤·¤¿¸½¾ì¤ÎÄ¾²¼¤ÏÃÏÃæ¤ò·¡ºï¤¹¤ë¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤ÎÀèÃ¼¤«¤é¤ª¤è¤½5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£
Î´µ¯¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢JRÅì³¤¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤òÃæÃÇ¤·¡¢°ø²Ì´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÏJRÂçºê±Ø¤«¤éÆî¤Ë500¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¶ÛµÞ¹©»ö¤ÇÆ»Ï©¤ÎÎ´µ¯¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÀÅ²¬,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¿À»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
À¸²Ö,
Êè,
³ùÁÒ,
¥Û¥Æ¥ë,
ÂçÁ¥