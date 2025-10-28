ÄÌÌõ¤µ¤ó¥Á¡¼¥à¤â¤ß¤ÊÂç¶½Ê³¤Î·àÅª¥µ¥è¥Ê¥é¡¡ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬ÎØ¤Ë¤Ê¤ê´¿´î
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡ß-5¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
±äÄ¹18²ó¤Ë¤âµÚ¤Ö·ãÀï¤Ë·àÅª¾¡Íø¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£»î¹çÄ¾¸å¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¥Á¡¼¥à¤¬ÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¿´î¤ËÊ¨¤¯»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±äÄ¹18²ó¤ò·Þ¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë10¿Í¤ÎÅê¼ê¤òÅêÆþ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤¿¤Ã¤¿1¿ÍÅêµåÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±äÄ¹18²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¤Ä¤¤¤Ë·èÃå¡£6»þ´ÖÈ¾¤òÄ¶¤¨¤ë»î¹ç¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÂÀè¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤é¤Î¸µ¤Ë»³ËÜÅê¼ê¤¬¶î¤±´ó¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ç¸ª¤òÊú¤¹ç¤¤´¿´î¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎØ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»³ËÜÅê¼ê¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ß»Ï¤á¤¿ÄÌÌõ¤Î±àÅÄË§Âç¤µ¤ó¤ä¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¢¥¤¥¢¥È¥ó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¾¡Íø¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£