¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿AIÉô¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬27Æü¡¢¼ÂºÝ¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔÆâ¤Î´ë¶È¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿AIÉô¡×¤Ï¹â¹»À¸¤ËAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È»³·Á¸©Æâ´ë¶È¤äÂç³Ø¤Ê¤É¤¬2020Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤³¤È¤·¤Ç5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
»³·Á¸©Æâ16¹»¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ70¿Í¤Î¤Û¤«¡¢ÅìµþÅÔ¤äµþÅÔÉÜ¤Ê¤É¸©³°7ÅÔÉÜ¸©¤Î67¿Í¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎAI¸¦µæ¤ËÀ¸¤«¤½¤¦¤È¡¢Ç¯¤Ë5²ó¡¢AI¤ò¼ÂºÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òË¬Ìä¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¶½¾Ú·ô¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤ÎAI¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¡¢»ñÎÁºîÀ®¤äËÝÌõ¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ·î¤Ë2000Ëü±ß°Ê¾å¤Î¿Í·ïÈñºï¸º¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Êµ¡Ç½¤âー¡£
SMBCÆü¶½¾Ú·ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¡Ö°Î¿Í¤Ê¤ê¤¤êAI¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤È¤«²ÆÌÜÞûÀÐ¤¬¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ê¼Ò°÷¸þ¤±¤Î¡ËAIÆþÌçÊÔ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÂ·¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¡Ö¶âÍ»µ¡´Ø¤¬AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×
»²²Ã¤·¤¿À¸ÅÌ¡ÖÍÍ¡¹¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò³Ø¤Ù¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤³¤ì¤«¤é¤Î¡ËÃµµæ³èÆ°¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
AIÉô¤Ï12·î²¼½Ü¤Ë¤â»³·Á¸©¿·¾±»Ô¤Ç´ë¶ÈË¬Ìä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£