Ì¤À®Ç¯¤ÎÈÈºáÈï³²ËÉ»ß¡¡½»Ì±¤Î°ÂÁ´¤ÊÊë¤é¤·¤ò¡¡¸©Ì±¤Î·Ù»¡´±¡¡º£Ç¯¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤Î²£´é②¡¡»³·Á¸©·Ù4¿Í¤¬¼õ¾Þ¡¡
»³·Á¸©Ì±¤Î°ÂÁ´°Â¿´¤Î¤¿¤á¤ËÆüÌë¡¢ÃÏÆ»¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡´±¤ò¾Î¤¨¤ë»³·Á¿·Ê¹¡¦»³·ÁÊüÁ÷¤Î¡Ö¸©Ì±¤Î·Ù»¡´±¡×¡£2²óÌÜ¤Î28Æü¤Ï»³·Á¸©·Ù»¡ËÜÉô¿Í¿È°ÂÁ´¾¯Ç¯²Ý¤ÎÌÚÆâµÁ¾Ï·ÙÉôÊä¤È¿·¾±·Ù»¡½ð±ØÁ°¸òÈÖ¤Î´ßÎ©ÂÀÏº½äººÉôÄ¹¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
Àè·î¡¢Å·Æ¸»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÉÈÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸©·Ù»¡ËÜÉô¿Í¿È°ÂÁ´¾¯Ç¯²Ý¤ÎÌÚÆâµÁ¾Ï·ÙÉôÊä¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÌÚÆâ¤µ¤ó¤Ï1999Ç¯¤Ë·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢14Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸³è°ÂÁ´ÉôÌç¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¿Í¿È°ÂÁ´¾¯Ç¯²Ý¤ÇÌ¤À®Ç¯¤ÎÈó¹ÔËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÆâ¤µ¤ó¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾Ý»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Å·Æ¸·Ù»¡½ð¶ÐÌ³»þÂå¤Ë¿¼Ìë×Ñ×Ë¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù»¡ËÜÉô¿Í¿È°ÂÁ´¾¯Ç¯²Ý¡¦ÌÚÆâµÁ¾Ï·ÙÉôÊä¡Ö»ö·ï¤Î¤³¤È¤âÊ¹¤¯¤¬¡¢»ö·ï°Ê³°¤Î»¨ÃÌ¤Î»þ´Ö¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£2¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ê¹â¹»¹ç³Ê¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Îéµ·¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ÇÁê¼ê¤ÎÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚÆâ¤µ¤ó¤Ïº£¡¢SNS¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿Ì¤À®Ç¯¤ÎÈÈºáÈï³²¤ÎËÉ»ß¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù»¡ËÜÉô¿Í¿È°ÂÁ´¾¯Ç¯²Ý¡¦ÌÚÆâµÁ¾Ï·ÙÉôÊä¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍç¤Î¼Ì¿¿¤òÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤Ï»³·Á¸©Æâ¤Ç¤â·ë¹½¤¢¤ë¡£¡ÊSNS¤ò¡Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤¿¤Á¤Ï¡ÊÈï³²¼Ô¤È¤¤¤¦¡Ë´¶³Ð¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥ê¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«Âç¿Í¤è¤ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¾Ü¤·¤¤¡£¡Ê»ä¤â´Þ¤á¡ËÊÙ¶¯¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×
Èï³²¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ²Ã³²¼Ô¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤áÌÚÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Ê¤¬¤é¾¯Ç¯ÈÈºáËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥È¥íー¥ë¡Ö¤É¤¦¤â¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£±ØÁ°¸òÈÖ¤Î´ß¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
¾Ð´é¤ÇÃÏ°è½»Ì±¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¿·¾±»ÔÆâ¤ò¥Ñ¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¿·¾±·Ù»¡½ð±ØÁ°¸òÈÖ¤Î´ßÎ©ÂÀÏº½äººÉôÄ¹¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£
1994Ç¯¤Ë·Ù»¡´±¤È¤Ê¤ê¡¢¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ÎÃÏ°èÉôÌç¤ò16Ç¯Ç¯°Ê¾å¡¢¹âÂ®Ââ¤ä¸òÄÌÉôÌç¤ò15Ç¯Ã´Åö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿´ß¤µ¤ó¡£³ØÀ¸»þÂå¡¢´À¤òÎ®¤·¤¿½ÀÆ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¸©·Ùµ¡Æ°Ââ°÷¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¾±·Ù»¡½ð±ØÁ°¸òÈÖ¡¦´ßÎ©ÂÀÏº½äººÉôÄ¹¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ì¤Ð¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤È¤·4·î¤«¤é¿·¾±·Ù»¡½ð´ÉÆâÍ£°ì¤Î¸òÈÖ¡¢±ØÁ°¸òÈÖ¤ËÉëÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸òÄÌÉôÌç¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÅÂç»ö¸Î¤Î¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Ã´ÅöÃÏ¶è¤Î¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Ç¤Ï½»Ì±¤Ë»ö¸Î¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¾±·Ù»¡½ð±ØÁ°¸òÈÖ¡¦´ßÎ©ÂÀÏº½äººÉôÄ¹¡Ö½ä²ó¤·¤Æ¡Ø»ö¸Îµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ù¤È°ì¸ÀÏÃ¤¹¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÃÏ¶è¤´¤È¤Ë±¿Å¾¤¬ÂçÊÑ¤Ê¾ì½ê¤ò¡Ø¤¢¤½¤³´í¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¤¬£±¿ÍË´¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¤¤³¤È¡£¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
½»Ì±¤¬°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ëー
¿·¾±·Ù»¡½ð±ØÁ°¸òÈÖ¡¦´ßÎ©ÂÀÏº½äººÉôÄ¹¡Ö¿È¶á¤Ê½ê¤Ç¤¤¤Ä²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ë¤·¤Æ¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê¸ý¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¾ðÊó¤ò¹Êó¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
´ß¤µ¤ó¤Ï¤¤ç¤¦¤âºÙ¤ä¤«¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤é³¹¤ò²ó¤ê¤Þ¤¹¡£