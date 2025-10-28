女優の齊藤京子（28）が27日放送のテレビ朝日系「キョコロヒー」（火曜後11・45）に出演。資格を取るために謎解き能力検定を受けた過去を明かした。

この日はゲストがこれまで公言したものの「実はもうやってないこと」を懺悔（ざんげ）し、シスターに扮した齊藤が救いの言葉を掛ける企画が行われた。

ゲストの菊地亜美が過去に「何か資格があった方がいいかな」と思い立ち、ボールペン講座に挑戦したことを告白。「子供が書いたような字で恥ずかしくて」とコンプレックスを克服するために始めたものの、「（最後）住所が自分の字に戻っちゃうわけ。全然取得できてないから、もうダメだと思って辞めちゃった」と断念したことも明かした。

これを受け、齊藤は「私も1回、資格を取ろうと思って、謎解き能力検定を受けてみた」と資格を取ろうとした過去を打ち明けた。「結果は6級相当だったんですけど、その時ちょうど受けた検定が何かミスがあって、どの順位でも“相当”がついてしまう回で…」と振り返り、「検定取って“6級でした”って言えるならいい“6級相当”って言うことによって検定を受けた感もあんまりない」とボヤいた。

テロップでは“相当”がついた受検者について、「システムエラー期間中の受検者のみ」と補足されていた。