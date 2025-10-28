山形市の玄関口、JR山形駅前に屋台村が今月23日オープンしました。ホルモン焼や寿司、ラーメンなど、7つの店舗が軒を連ね、駅前の新たなにぎわい拠点として期待されています。オープン初日の様子を取材しました。



小坂憲央アナウンサー「JR山形駅から歩いて1～2分の所に新たなにぎわいの場、屋台村が誕生しました。さっそく中に入って行きましょう！」





10月23日にオープンした「やまがた駅前さくら横丁」は駅前のにぎわいや観光交流の拠点を目指して整備された屋内型の屋台村です。乾杯「さくら横丁かんぱーい！」1階は焼鳥や韓国料理など5店舗が軒を連ねています。招待客「バラエティ豊富で様々なものが食べられるお店が多くてすごくいい。駅前にこういう屋台村がなかったので観光の拠点としてすごくいい」招待客「コロナ禍の後、やっと復活はしてきたが山形の人はあまり外に出ない。若い人が最近出てきているが、この屋台村なら年配の人も来てくれるんじゃないかとすごく期待しています」入り口近くには山形市に本店を構えるラーメン屋が出店。自慢の味を試食させてもらいました。小坂アナ「すっきりまろやか系のスープで、麺がもちもちでおいしいですね」馳走家オーナー・鈴木亮さん（ここに出店しようとした理由は）「県内に（屋台村が）できると聞いて、人の流れが変わるんじゃないかという所を見越して、いろいろな人に協力してもらい出店させてもらった」小坂アナ「2階に移動してきました。こちら、雰囲気が変わりましたよ。寿司バーです。では、お邪魔します」こちらの店は庄内浜などで獲れた新鮮なネタを使った寿司や創作料理を提供しています。小坂アナ「白壁に木材を基調とした…いい雰囲気ですねぇ。流れるジャズも雰囲気ありますね…落ち着きます。お品書き。いわゆる握りのメニューではありません。おまかせコースになっています」今回、特別におまかせコースの一部、赤えびの刺身を試食させてもらいました。小坂アナ「大きいですね！ミソたっぷりです！いただきまーす！ぷりっぷりです！うーん！ …うまいっ！」寿司BAR 元老院・遠藤威代表（この場所についてはどのように感じていますか？）「ロータリーがある側が中心になっている。飲食店も多いが（山形駅）南側もこれからあそこまでいかずとも発展してくれるんじゃないかという思いはある」2階には、山形県南陽市の老舗の炭火焼ホルモン専門店も出店しています。屋台村ではこのほか、店舗の貸し出しも行っていて1週間単位でレンタルできるということです。屋台村を運営する鈴木総業・鈴木浩仁代表取締役（どういった点に期待？）「インバウンド客は狙っている。なので、各店舗には英語や韓国語でメニューを作ってもらうことにして、インバウンド系に向けた広告をやっていこうかなと思っている。（今後）もっと屋台村を増やしたいと思っている」施設を管理・まちづくりサポートセンター佐藤克也代表取締役「新しいお店をここから発信して街の活性化に繋げていきたい。そういった意味では何かやってみたいという人がチャレンジできるような屋台村を作っていきたい。山形駅前って観光する場所があるようでない。そういった意味では観光客や地元の人も含め、駅前で色んなお店を楽しみながらそこから今あるお店にも流れていければと思う」JR山形駅前の活性化に向けて期待が寄せられているさくら横丁。11月までにさらに3店舗増え、合わせて10店舗が営業する予定です。