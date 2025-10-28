ºÇ¹â¾Þ¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¡¡Åìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É
¡¡Í¥¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òÉ½¾´¤·¡¢³¤³°È¯¿®¤òÂ¥¤¹¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬28Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËTBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö³¤¤Ë¡½¡×¤Ï¹âÅÙÀ®Ä¹´ü¤ÎÄ¹ºê¸©¡¦Ã¼Åç¡Ê·³´ÏÅç¡Ë¤È¸½Âå¤ÎÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë70Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£Ã¼Åç¤Î¿©Æ²¤Î´ÇÈÄÌ¼Ìò¤Î¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤¬½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖKing¡¡Gnu¡Ê¥¥ó¥°¥Ì¡¼¡Ë¡×¤Î¡Ö¤Í¤Ã¤³¡×¤¬¼çÂê²Î¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö¥¹¥í¥¦¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ÇÃ±È¯¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ç¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó¤¬¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢»í¿¹¤í¤Ð¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£