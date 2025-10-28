¡Ú¾¾ºäÅíÍû¡Û¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡¡´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¡Ö¼¡¤ÎºîÉÊ¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¡×
ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó¤¬¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É 2025¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¾¾ºäÅíÍû¡Û¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ÖËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡¡´î¤Ó¤ò³ú¤ß¤·¤á¡Ö¼¡¤ÎºîÉÊ¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¡×
¡ÖÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É¡×¤Ï¡¢‟»Ô¾ìÀ¡É¡¢‟¾¦¶ÈÀ¡É¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¡¢‟À¤³¦¤Ë¸«¤»¤¿¤¤ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦¿å½à¤Ç³¤³°¤ËÇä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Í¥½¨¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ë¾¾ºä¤µ¤ó¤Ï¡¢‟ËÜÆü¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡É¤È¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£‟¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÈÓÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³Ø±à¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²óµÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿µÓËÜ²È¤Î»í¿¹¤í¤Ð¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Î¤â¤È¡¢¤½¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤ÈºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾ºä¤µ¤ó¤Ï¡¢‟ÆÃ¤Ë´ò¤·¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ïº£Æü»£±Æµ»½Ñ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡ÊÆüËÜ±Ç²è¥Æ¥ì¥Óµ»½Ñ¶¨²ñ ±ÇÁüµ»½Ñ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¸æ¾åÀèÀ¸¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£¡É¤È»£±Æ¥Á¡¼¥à¤Î¼õ¾Þ¤òËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢‟¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¾Þ¤ò³Í¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âËÜÅö¤Ë¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬·ë½¸¤·¤Æ³Í¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ëº£¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´î¤Ó¤ò嚙¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¼¡¤ÎºîÉÊ¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡É¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ï¡¢¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó¼ç±é¤Ç2025Ç¯1·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Î¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¤¬¹â¹»¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤êÆüËÜ¶µ°é¤ËÌ¢±ä¤ëÉå¤Ã¤¿¸¢ÎÏ¤ØÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÂçµÕÅ¾¶µ°éºÆÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅìµþ¥É¥é¥Þ¥¢¥¦¥©¡¼¥É2025¡Û
¸Ä¿Í¾Þ
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ ¾¾ºäÅíÍû ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¼ç±é½÷Í¥¾Þ Æà½ï¡¡¡ØÅìµþ¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñ¡Ë
½õ±éÃËÍ¥¾Þ ³ÑÅÄ¹¸¹¡¡¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷ÌÖ¡Ë
½õ±é½÷Í¥¾Þ ¿ùºé²Ö¡¡¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
µÓËÜ¾Þ¡¡¡¡ »í¿¹¤í¤Ð¡¡¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
±é½Ð¾Þ¡¡¡¡ ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¡¡¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ù¡ÊTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
