俳優・泉ピン子が２８日、都内で「声舞劇！『終活を始めた途端、５５歳の息子が帰ってきました』」（来年４月２５〜２６日、東京・三越劇場）の記者発表会をＷ主演で親子役を務める佐藤隆太らと開催。大の虎党として知られる２人は、会見でその愛をぶつけあった。

デイリースポーツの記者が名乗ると、泉は拍手し「タイガース！よかったね！おとといは負けちゃったけど！」と反応。佐藤が虎党であることは知らなかったようで「あんたタイガースファン？」と確認し、佐藤が「はい」と答えると、思わずハグをしていた。

一方で記者から「佐藤さんが虎党だとは知らなかったんですか？」と聞かれると、「知らないわよ！（佐藤は）それほど熱心じゃないから」と強気に返答。「だって私はあんた、（優勝した）８０年代の時に仕事休んで３６戦見たんだから！何を言ってるのよ！その（優勝した時の）記念の金貨がどっかいっちゃったのよ！あれ売ったら、今（金の価値が）あがってるのに！」と筋金入りの虎党エピソードも明かした。

またかつては巨人ファンだったそうで「私はあんた、巨人から移籍したのよ」と堂々とカミングアウト。王貞治氏が巨人の監督を務めていた当時に「ちゃんと王さんに『トレードします』って義理立てて言って移籍したんだから！私は義理固いんだから！」とドヤ顔。これに佐藤から「僕は（阪神）一筋ですよ？」と言い返されると、無言の圧で応じ、笑わせた。

阪神は、ソフトバンクとの日本シリーズで１勝１敗と、互角の戦いを展開中。泉は「タイガースの取材かい？当たり前じゃない優勝すんのは！一勝ぐらいさせないと悪いからさ」と余裕の表情を見せ、佐藤も「勢いそのままわれわれも良い舞台に」と阪神の優勝を追い風にすると呼応。「だってこの“親子”が阪神ファンってことはね、結果で左右される可能性もありますから」と笑った。

今作では、佐藤演じる息子の進路を巡って泉演じる母とわだかまりが生じることから物語が展開。「実は阪神がモメた原因でもあった、という裏設定は作ろうとは思いませんか？」と問われると、泉は「思わないわよ！何考えてんのよ、何しに来たのよ！」と強烈にツッコんだ。