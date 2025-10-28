¡È»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÉtimeleszµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç»Å»öÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò²óÁÛ¡Ö¥¹¥«¥¹¥«¤Ê¤Î¤è¡×
10·î27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ø¥ì¥³¥á¥ó¡ª¡ÙÆâ¤Î¡Øtimelesz¤ÎQrzone¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡¢¡È»Å»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É²áµî¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
²þÌ¾Á°¤ÎSexy Zone»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤¬¤³¤ÎÆü¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢13Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿ÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤ÇµÆÃÓ¤Ï¡¢¡Ö²¶¡¢¤è¤¯¡Ø»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢¹ðÃÎ¤Î¤È¤³¤í¤¬¤µ¡¢¥¹¥«¥¹¥«¤Ê¤Î¤è¡×¡ÖÂæËÜÅÏ¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¹ðÃÎ¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¬¤Ê¤ó¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é¹ðÃÎ¤Î¤È¤³¤íºî¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ï¤¶¤ï¤¶¡È¹ðÃÎ¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¡É¡£¡È¤Í¤¨¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¡É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤À¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¡¢²¶¡£¡Ø´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¡¢»Å»ö¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö¹ðÃÎ¡¢¡È»Å»ö¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ä¤Ð¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£