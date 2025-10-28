HIS¡¢¡ÖJAL¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×³«ºÅÃæ¡¡¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç³ä°ú
¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡ÊHIS¡Ë¤Ï¡¢¡ÖJAL¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡×¤ò10·î16ÆüÀµ¸á¤«¤é11·î4Æü¸áÁ°9»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¥È¥é¥ó¥¹¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¹Ò¶õ¡ÊJTA¡Ë¤Î¹ñÆâÀþ¹Ò¶õ·ô¤È¥Û¥Æ¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï11·î1Æü¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¤Þ¤Ç¡¢12·î24Æü¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü½ÐÈ¯Ê¬¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö·è»»¥»¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ½ÐÈ¯90ÆüÁ°¤Þ¤Ç1¥°¥ë¡¼¥×¤¢¤¿¤ê1Ëü±ß¡¢1·î¤Þ¤Ç¤Î½ÐÈ¯¤ÇÆ±3,000±ß¡¢²Æì¹Ô¤¸ÂÄê¤Ç2,000±ß¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£