巨人激震　桑田真澄2軍監督の電撃退団に「尋常じゃない、何かあるな」球界OBの考察　二岡ヘッドに続き大物OBの退団に「阿部監督のあとに監督としてやるのかなと」

桑田2軍監督は多くの若手投手の育成を手掛けた（C）産経新聞社

巨人の桑田真澄2軍監督が、今季限りで退団することが10月28日、一斉に報じられた。



2軍監督就任2年目の今季はイースタン・リーグで8月以降25勝7敗と圧倒的な強さを誇り、2年ぶり29度目となる優勝を果たすなど、しっかり成果を残していた。

【速報】桑田真澄二軍監督が電撃退団!!『桑田の実力と性格を考えると…退団を決めた理由は◯◯』二岡ヘッド/駒田三軍監督も退団でどうなる阿部ジャイアンツ…!?

チームではすでに二岡智宏ヘッドコーチ、駒田徳広3軍監督の退団が決定している。V逸のシーズンとなった中で、レジェンドOBのコーチたちが相次いでチームを離れることになり、大きな注目を集めている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は10月28日に自身のYouTubeチャンネルに「【速報】桑田真澄二軍監督が電撃退団『桑田の実力と性格を考えると…退団を決めた理由は〇〇』二岡ヘッド／駒田三軍監督も退団でどうなる阿部ジャイアンツ…！？」と題した動画を更新。今回の電撃退団に独自の考察を加えている。

高木氏は桑田2軍監督の退団に関して「桑田みたいな思考の監督はなかなか生まれてこないよね」と稀有な存在だったとしながら、指導法に関しても「選手に寄り添って1人、1人のメニュー」を作るなど、「丁寧にやっていた印象はあるけどな 桑田が悪かったなんて、みじんも思っていない」と話した。

ただ今回、退団となった背景には、「2軍監督としたら、いい選手を供給できなかったというね、考え方もあったんだろうな」とV逸したことで、責任を問われた可能性もあるとした。